Radio 105 punta sui ritmi della tech house con “Mañana”

A partire dal mese di luglio Radio 105 diventa ufficialmente media partner di “Mañana”, il nuovo format di musica tech house con la direzione artistica del gruppo musicale Il Pagante, che trae ispirazione dalle sonorità ibizenche e si è rodato con after hour in tutta Europa. Visto l’ottimo riscontro musicale degli ultimi anni per la musica house in tutte le sue sfumature, il duo milanese ha deciso di creare un nuovo contenitore musicale per tutti gli amanti del genere e non solo. Il format, oltre ad avere come assoluta protagonista la musica, include elementi di animazione e allestimento che rendono le serate “Mañana” eventi unici.

“Mañana” è nata ufficialmente il 5 gennaio al Cocoricò di Riccione e, dopo il secondo evento all’Alcatraz di Milano, è nata la collaborazione con Radio 105. Tre le motivazioni dalle quali ha preso le mosse: la volontà di Radio 105 di investire in un progetto in crescita, la sua attitudine a intercettare la direzione nella quale vanno i giovani e la spiccata coerenza tra le scelte musicali dell’emittente e le sonorità proposte dal collettivo.

Il format, oltre al “dj set” de Il Pagante, ospita un guest per ciascun appuntamento: Piero Pirupa, Merk e Kremont, Raffa FL, Shaf House, Real SD, Havoc e Lawn, oltre ai resident djs del progetto: Doctum, MAGH, Hiisak, Eddy Veerus. Al momento, il tour estivo, organizzato da Cielo, costola di Eventures SRL prevede 4 appuntamenti, tutti nel mese di agosto: Kings (Jesolo) 8 agosto, Vega (Gallipoli) 18 agosto, Miraya (Catanzaro) 19 agosto, La Suerte (Laigueglia) 25 agosto.

“Se pensate di venire a Mañana e sentire la classica musica commerciale che sentite generalmente nei locali in Italia, avete sbagliato festa” dice Eddy Veerus, cantante del gruppo il Pagante. Spot in onda e citazioni dei conduttori di Radio 105 daranno risalto alle serate, promosse anche da sito e social di Radio 105. Su 105.net e su unitedmusic.it – il progetto digital audio di RadioMediaset – è in lavorazione una webradio dedicata con il meglio della musica di “Mañana”.

“Questa collaborazione si inserisce perfettamente nel lavoro e nell’indagine sulla musica legata al mondo delle serate e della notte che caratterizza da sempre Radio 105 – afferma Barbara Rosseti, direttrice della radio -; la nostra è una radio attenta all’universo dei giovani e del divertimento, con un interesse particolare verso la musica di tendenza”.