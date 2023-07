Fascino Fatale, cosa sapere sulla serie TV sudafricana

In pochi giorni, Fascino Fatale ha scalato la classifica dei titoli più visti su Netflix. Il merito va alla sua trama complessa, al sapiente intreccio di colpi di scena, e al perfetto mix tra dinamiche crime ed erotiche.

Al centro della storia c’è Nandi, una professoressa universitaria, moglie di un giudice e con alle spalle un aborto mai superato. La sua vita prende una piega inaspettata, e a tratti inquietante, quando nella sua esistenza e nella sua classe entra Jacob. Uno studente talentuoso, un aspirante avvocato con la passione per i motori e con un obiettivo ben preciso: vendicare la morte del padre, suicida in carcere a seguito di un crimine (probabilmente) mai commesso.

FASCINO FATALE, LA TRAMA

Il matrimonio tra Nandi e il marito, Leonard, è profondamente in crisi. La donna è convinta che lui la tradisca con la sua assistente, e che la creda colpevole dell’aborto spontaneo avvenuto poco tempo prima. Nemmeno l’amore per la figlia Zinhle riesce a riavvicinarli. Così, quando ad una festa conosce Jacob, Nandi si lascia sedurre. I due cominciano una relazione clandestina, esplicitamente resa sul piccolo schermo con scene alla Sex/Life. Jacob, però, non è ciò che sembra. O meglio, non è chi racconta. Suo padre, morto suicida in carcere quando lui era solo un bambino, stava scontando una condanna per lo stupro e l’uccisione di una bambina. E, a farlo condannare, era stato proprio Leonard. Così, si scopre presto che tutto era preparato: Jacob ha fatto modo di incontrare Nandi, l’ha spiata, l’ha conquistata, l’ha sedotta. Ma non aveva fatto i conti con Brenda, la sua migliore amica poi trovata morta. E neppure con Vuyo, fratello di Leonard, un ex poliziotto legato a Brenda ora in servizio come investigatore privato. Davvero Jacob ha ucciso Brenda, come Vuyo sostiene? E chi ha ucciso la bambina per cui il padre del ragazzo è stato condannato? Leonard ha forse qualcosa da nascondere? La prima parte della serie non fornisce risposte. Rimanda tutto ad una seconda parte, la cui data d’uscita non è ancora stata svelata.

IL CAST DI FASCINO FATALE

Il cast di Fascino Fatale è composto da molti volti noti del grande e del piccolo schermo sudafricano.

Ninde Mahlati ha il volto di Kgomotso Christopher, protagonista di Isindingo e Zaziwa. Jacob Tau è Prince Grootboom, attore, ballerino e musicista classe 1999. Leonard Mahlati è Thapelo Mokoena, Cedric Fatani in Wild at Heart e presente nel cast di Mandela – La lunga strada verso la libertà. Zinhle Mahlati è Ngelekanyo Ramulondi, Vuyo Mahlati è Nathaniel Ramabulana.