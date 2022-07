Daniel Kaluuya non tornerà in Black Panther 2

I fan di Black Panther non vedranno un personaggio amato nel primo film. Infatti, l’attore Daniel Kaluuya ha scelto di rinunciare al ruolo di W’Kabi, miglior amico di Black Panther, che dunque non apparirà nel sequel

Il prossimo 9 novembre in Italia uscirà nelle sale cinematografiche Black Panther: Wakanda Forever, sequel di Black Panther del 2018. La notizia più triste, chiaramente, è che non ci sarà più il protagonista Chadwick Boseman, alias Black Panther, scomparso prematuramente il 28 agosto 2020 per un tumore al colon. La produzione, in segno di rispetto, ha preferito non riassegnare il ruolo ma Chadwick Boseman non sarà l’unico attore che i fan non rivedranno nel sequel.

L’ADDIO DI DANIEL KALUUYA

Nel sequel di Black Panther non ci sarà l’attore Daniel Kaluuya, che nella pellicola aveva interpretato W’Kabi, il miglior amico di Black Panther. In un’intervista rilasciata a Variety, Daniel Kaluuya ha spiegato le ragioni della rinuncia all’importante ruolo, dovuta al fatto che egli era troppo impegnato sul set di Nope, horror fantascientifico, diretto da Jordan Peele in uscita il prossimo 11 agosto. Questa è la spiegazione ufficiale da parte dell’attore, ma è doveroso aggiungere come la produzione non abbia opposto tutta questa resistenza al suo addio, evidentemente perché sin dal principio il ruolo di W’Kabi nel sequel non era considerato di fondamentale importanza. La scelta di Daniel Kaluuya, comunque, resta una sorta di unicum dal momento che quasi nessun attore ha rinunciato volontariamente al ruolo di un personaggio all’interno dell’Universo Marvel. Probabilmente, Daniel Kaluuya ha preferito concentrarsi totalmente su Nope di Jordan Peele, considerato questo ruolo più importante in vista della sua carriera, calcolando che sarà uno dei protagonisti al contrario della parte che avrebbe ricoperto in Black Panther: Wakanda Forever, dove avrebbe fatto parte di un cast corale e avrebbe avuto meno visibilità.

LA CARRIERA DI DANIEL KALUUYA

L’attore inglese di origini ugandesi ha debuttato sul grande schermo nel 2008 con Cass. La notorietà, però, arriva con il grande successo horror Scappa – Get Out del 2017, diretto proprio da Jordan Peele. In questa pellicola, infatti, egli è il protagonista Chris Washington, che va a trascorrere alcuni giorni di vacanza a casa dei genitori della fidanzata Rose. Quello che non sa, però, è che l’invito in realtà è una trappola per appropriarsi del suo corpo. Infatti, la famiglia della sua ragazza possiede dei poteri soprannaturali che permettono loro di impadronirsi della mente delle persone. Per Chris, dunque, partirà una lotta cruenta per cercare di salvarsi. Successivamente, Daniel Kaluuya ha partecipato al già citato Black Panther nel 2018, mentre nel 2021 è stato premiato con il Golden Globe come Miglior attore non protagonista in Judah and the Black Messiah. Infine, il prossimo 11 agosto lo rivedremo sul grande schermo con Nope, con l’auspicio che possa ripetere il successo di Scappa – Get Out.