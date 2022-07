Ascolti tv giovedì 14 luglio 2022

ASCOLTI TV PRIME TIME

Su Rai 1 lo Speciale Tg1 condotto da Monica Maggioni, che prende il posto delle repliche di Don Matteo, ha registrato 1.226.000 telespettatori, share 8,87%, mentre su Canale 5 Scherzi a parte, sempre in replica, ha ottenuto nel segmento NIP 1.603.000, 10,27% e nel programma 1.161.000 telespettatori, share 10,28%. Su Rai 2 TIM Summer Hits è stato visto da 1.389.000 telespettatori, share 11,82%, mentre su Italia 1 la serie FBI: Most Wanted ha registrato un netto di 1.149.000 telespettatori, share 7,79%. Rai 3 ricorda Eugenio Scalfari con il doc Scalfari: A sentimental journey ha registrato 436.000 telespettatori, share 2,89%. La crisi di governo è stata seguita e commentata live anche da Zona Bianca, che su Rete 4 ha convinto 846.000 telespettatori, share 6,97%, e da In Onda che su La7 In Onda ha ottenuto 684.000, 5,10%. Su Tv8 la miniserie Cops – Una banda di poliziotti è stata vista da 403.000 telespettatori, share 2,8% e su Nove il film Via dall’incubo ha registrato 486.000 telespettatori, share 3,6%.

ASCOLTI TV ACCESS PRIME TIME

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2435.000 telespettatori, share 15,56%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2264.000 telespettatori, share 14,48%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 1.047.000 telespettatori, share 6,68%. Su Rai 3 Blob 646.000, 4,53%, Che tempo che fa ricorda Eugenio Scalfari 818.000, 5,41% e Un posto al sole 1.343.000, 8,49%. NCIS su Italia 1 registra 1.191.000 telespettatori, share 7,69% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 897.000 telespettatori, share 5,92% e nella seconda 819.000, 5,17%. Su La7 In onda 1.128.000, 7,22%. Su Tv8 Celebrity Chef ha ottenuto 394.000 telespettatori, share 2,6% e su Nove Deal with It ha raccolto 299.000 telespettatori, share 1,9%.

ASCOLTI PRESERALE

Nel preserale su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.051.000 telespettatori, share 11,62% e nel game un netto di 1.889.000, 16,44%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 732.000, 5,40%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 541.000 telespettatori, share 4,11%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 635.000 telespettatori, share 4,48%.

DAYTIME (MATTINA)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 591.000 telespettatori, share 15,40%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 534.000, 13,37%; subito dopo Camper ha ottenuto con 1.071.000, 13,15%. Su Rai 2 Un ciclone in convento ha registrato 560.000 telespettatori, share 5,90%, mentre su Rai 3 Agorà estate Extra ha ottenuto nella presentazione 289.000, 5,83%, mentre Speciale Rai Parlamento ha registrato 618.000 telespettatori, share 5,70%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 706.000 telespettatori, share 19,06% nella prima parte e 703.000, 18,47% nella seconda, mentre prima del Tg5 Forum ha registrato 1.307.000, 19,67%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 157.000 telespettatori, share 2,61% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 125.000 telespettatori, share 2,66% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 128.000, 1,43% e Hamburg Distretto 11 314.000, 2,77%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 162.000 telespettatori, share 4,24%, nel segmento News 130.000, 3,81% e nel Dibattito 156.000, 3,97%; quindi Coffee Break 144.000, 3,73% e L’aria che tira – Estate 257.000, 5,13%, con 400.000, 4,36% nel segmento L’Aria che tira Oggi – estate.

DAYTIME (POMERIGGIO)

Su Rai 1 lo Tg1 – Edizione straordinaria per seguire gli eventi dal Parlamento e gli sviluppi della crisi di Governo ha ottenuto un netto di 884.000, 9,84%; il match Italia – Islanda, Euro 2022 donne un netto di 1.595.000, 15,82%. Su Rai 2 il Tour de France ha ottenuto con la Tappa in diretta 1.229.000, 14,09%, con la Tappa all’arrivo 1.674.000, 20%; lo Speciale Tg2 547.000, 6,17%. Su Rai 3 Overland ha ottenuto 425.000, 5,21%, Geo Magazine 742.000, 8,47%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.173.000 telespettatori, share 19,02%, mentre Una Vita 1.986.000, 19,33%, Un altro domani 1.609.000, 17,81% e Terra Amara 1.427.000, 16,82%. Dopo le soap la serie Kiss the Chef ha ottenuto un netto di 866.000, 10,29%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 536.000 telespettatori, 4,89%, mentre NCIS: Los Angeles 291.000, 3,49%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica speciale ha registrato 347.000 telespettatori, 3,90% di share. Su La7 lo Speciale Tgla7 con Enrico Mentana ha registrato un netto di 439.000 telespettatori, share 4,76%.

ASCOLTI TV SECONDA SERATA

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 362.000 telespettatori, share 5,53%. Su Rai 2 Giovani e Droga 240.000, 7,21%. Su Rai 3 il doc Ti ho visto negli occhi ha registrato 359.000 telespettatori, 3,20%; Tg3 – LineaNotte 325.000, 4,91%. Su Italia 1 Law & Order – Special Victims Unit ha registrato 564.000 telespettatori, share 5,49% e 364.000, 3,65%, mentre su Rete 4 il film Il ragazzo di campagna un netto di 218.000, 6,67%. Su La7 DiMartedì omaggio a Scalfari 279.000, 3,12%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.835.000, 24,27%; ore 20:00 3.361.000, 23,70%.

Tg2 ore 13:00 1.490.000, 13,46%; ore 20:30 1.247.000, 8,19%.

Tg3 ore 14:30 1.182.000, 11,74%; ore 19:00 1.620.000, 14,87%.

Tg5 ore 13:00 2.514.000, 22,41%; ore 20:00 2.696.000, 18,68%.

Studio Aperto ore 12:25 1.058.000, 11,70%; ore 18:30 400.000, 4,53%.

Tg4 ore 12.00 186.000, 2,72%; ore 18:55 632.000, 5,61%.

Tg La7 ore 13:30 545.000, 4,73%; ore 20:00 1.186.000, 8,17%.