Elodie al lavoro sul nuovo album, ci sono anche Elisa e Mahmood

Sono iniziati in Toscana i lavori per il nuovo album di Elodie. La cantante lo annuncia sui social con una gallery di foto in cui è in ottima compagnia. Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, Tropico, Federica Abbate e Marz sono infatti coinvolti nella scrittura dei brani. “Piano piano l’album prende forma! Che team pazzesco. Ci vediamo a settembre con il singolo nuovo”, scrive l’artista su Instagram.

Molti importanti risultati sono stati ottenuti sino ad ora dalla cantante. Nel 2020, “This is Elodie”, album certificato disco di platino, è stato il disco di un’artista femminile più venduto ed è stata l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia.

La sua produzione musicale ha già superato le 850 mila copie vendute tra singoli e album, i 600 milioni di stream e i 300 milioni di views.

