Britney Spears festeggia: ha scelto il suo nuovo avvocato

«Ci siamo quasi, gente. Ci siamo quasi. Da oggi avrò un vero rappresentante. Provo gratitudine e felicità».

Così Britney Spears ha annunciato su Instagram la sua ultima vittoria nel caso della conservatorship: ieri la giudice Brenda Penny ha concesso alla cantante la facoltà di scegliere il proprio avvocato e non usare per forza quello d’ufficio. La popstar ha festeggiato con un post usando l’hashtag #FreeBritney.

Nel breve video, Spears va a cavallo e fa la ruota. Nel messaggio ringrazia i suoi supporter, che anche ieri hanno manifestato fuori dalla Stanley Mosk Courthouse di Los Angeles.

«Ringrazio i fan che mi sostengono… Non avete idea di che cosa significhi per me avere il sostegno di fan meravigliosi come voi. Che dio vi benedica. Pssss, questa sono io che festeggio oggi andando a cavallo e facendo la ruota!!!! #FreeBritney».

Tra i commenti al post di Spears ci sono quelli del fidanzato Sam Asghari, «Internet sta per esplodere», e di Ariana Grande, che ha scritto «ti amiamo e sosteniamo». Nelle scorse settimane anche Madonna, Courtney Love, Christina Aguilera, Justin Timberlake e altri hanno espresso simpatia per la causa di Spears.

La scelta dell’avvocato rappresenta un altro passo significativo nella battaglia di Spears per riprendere in mano la propria vita. Il precedente avvocato, che ha coperto l’incarico per 13 anni e che lo ha rimesso di recente, era Samuel D. Ingham III. Gli interessi della cantante saranno ora difesi dal procuratore federale Mathew Rosengart, che ha già rappresentato celebrità come Sean Penn e Keanu Reeves.

Durante l’udienza di ieri, Spears ha anche accusato il padre, che ha coperto fin da subito i ruoli di tutore e di co-tutore, di avere abusato della sua posizione. «Sono qui per liberarmi di mio padre», ha spiegato. Ha anche detto di avere paura di lui e che la conservatorship gli ha permesso di rovinarle la vita. «Il loro scopo era farmi diventare pazza e non lo sono».

Dopo l’udienza Rosengart ha subito invitato il padre della popstar Jamie Spears a dare le dimissioni: «La domanda è: perché Mr. Spears non dà subito le dimissioni? Lo fa per ragioni economiche? Qualcuno crede davvero che lavori nell’interesse della figlia?».

Il vento è cambiato da quando Britney Spears è apparsa in tribunale, in collegamento Zoom, e ha reso una testimonianza drammatica durante la quale ha detto chiaramente che rivuole indietro la sua vita e ha raccontato particolari drammatici sulla conservatorship.

