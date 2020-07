Temptation Island: anticipazioni, puntate, coppie e news

L’appuntamento con il reality show delle tentazioni è ogni giovedì alle 21.20 su Canale 5. Alla conduzione Filippo Bisciglia, in produzione Maria De Filippi. Qui tutto quello che c’è da sapere“

Temptation Island è tornato anche quest’anno ad infuocare l’estate televisiva. Il reality show delle tentazioni, prodotto da Fascino Pgt di Maria De Filippi e condotto dallo storico padrone di casa Filippo Bisciglia, va in onda ogni giovedì in prima serata, alle 21.20, su Canale 5 dal 2 al 30 luglio 2020 e qui trovate tutto quello che c’è da sapere, dalle anticipazioni sulle prossime puntate alle informazioni sulle coppie in gara.

Come noto, il meccanismo del gioco è il seguente: sei coppie vengono divise in due villaggi separati e mettono alla prova il loro amore con altrettanti tentatori single.

La prossima puntata di Temptation Island va in onda giovedì 16 luglio a partire dalle 21.20. Si tratta del terzo appuntamento. In gioco restano ancora 5 coppie, dopo l’addio di Sofia e Alessandro.

Protagonista della puntata sarà la coppia formata da Valeria e Ciavy, alle prese con la richiesta di un falò di confronto voluto da lui: non è ancora chiaro se lei se la sentirà di accettare o se proseguirà il suo percorso accanto al single Alessandro. Tra emozioni, dubbi sempre crescenti e colpi di scena, però, le dinamiche all’interno di ciascuna coppia subiranno importanti e inaspettati cambiamenti.

Ad aver abbandonato per prima il gioco è stata la coppia formata da Sofia ed Alessandro, la cui permanenza sull’isola delle tentazioni si è limitata ad una settimana.

Valeria è sempre più confusa. Il single Alessandro prova a sedurla in tutti i modi e lei fatica a resistergli: i due sono ad un passo dal bacio, tanto da sfiorarsi le labbra. Dall’altra parte il fidanzato Ciavy è deluso e chiede un falò di confronto.

Antonella Elia si lascia andare a varie confidenze sul suo ex fidanzato: “Fabiano, lo adoro. Per me è come un fratello. Pietro è molto geloso, i nostri litigi sono per il 90% per Fabiano”. Pietro, davanti a certe dichiarazioni, esplode…

Manila si lascia sedurre dai ragazzi single e Lorenzo è deluso. A farlo stare male sono però, in particolare, alcune dichiarazioni di Manila sulla loro relazione a distanza: “Le bugie che dice sono esagerate – tuona – Prima di venire qua si è parlato che forse compro una casa a Roma. Gli ‘eterni fidanzatini’ mi sta sulle balle come parola, non sono un ragazzino. Non ho problemi a prendermi cura di lei e dei figli”.

Antonio e Annamaria sono sempre più lontani. Lui continua a divertirsi con le single ed è particolarmente interessato a Ilaria, con cui si concede un giro in barca. Annamaria, sempre più delusa, decide comunque di restare e non chiede il falò: vuole metterlo alla prova fino in fondo. Intanto, fuori dalla trasmissione, si accende lo scandalo amanti: sono tante le ragazze che dichiarano di aver avuto una storia clandestina con lui in questi mesi…

La pazienza di Andrea è ormai sul filo del rasoio. La fidanzata continua a provocarlo, perché esasperata dal disinteresse del compagno nel mettere su famiglia e prosegue nel fingersi invaghita di un single. Così lui sembra intenzionato a chiedere un falò di confronto.

Le coppie di Temptation Island:

Sofia e Alessandro (eliminati);

Valeria e Ciavy;

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso;

Antonella Elia e Pietro Delle Piane;

Antonio e Annamaria;

Andrea e Anna.

Filippo Bisciglia è lo storico padrone di casa di Temptation Island. E’ al timone della trasmissione dalla prima edizione del programma, quella del 2014. Nel suo passato un’esperienza come concorrente del Grande Fratello, che nel 2006 gli ha regalato la fama, e partecipazione a vari programmi, tra cui Tale e Quale Show, dove si è classificato al terzo posto nel 2017, e Amici Celebrities, a cui ha partecipato in coppia con la compagna di una vita Pamela Camassa.

Sei coppie, non sposate e senza figli, 21 giorni da trascorrere “separati”, 12 ragazzi single per le fidanzate, 12 ragazzi single per le fidanzate e un unico posto da sogno. E il desiderio per i protagonisti di trovare una risposta a tre importanti domande: la vita di coppia è la vita che voglio? Amo davvero la persona a cui sono legato/a? La persona a cui sono legato/a, mi ama davvero?

Un appuntamento fisso – di certo il più importante per i protagonisti – segnerà il tempo all’interno del villaggio: il Falò. Proprio qui infatti, le coppie avranno l’opportunità di fare luce su reali sentimenti e scoprire cosa realmente sta vivendo il proprio partner dall’altra parte del villaggio, curiosando tra alcuni significativi video estratti della vacanza “forzata” che sta facendo l’altro.

Tutti e dodici i componenti delle coppie però, al calar del sole sul ventunesimo giorno – nel corso dell’ultimo Falò – dovranno avere la risposta giusta alla domanda cruciale: “Vuoi uscire di qui con la persona con cui sei arrivato/a?”.



