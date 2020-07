Anna Tatangelo cambia sound: ecco il video di Guapo con Geolier

Anna Tatangelo, Guapo con Geolier: il nuovo singolo della cantante di Sora che cambia sound e scommette su se stessa.

C’era una volta Anna Tatangelo, la cantante simbolo del pop melodico in Italia. C’era una volta, ma ora non più. L’artista di sound ha cambiato look e ha deciso anche di modificare anche il sound, intraprendendo un percorso artistico che aveva solo fatto intuire qualche anno fa, quando aveva collaborato con Achille Lauro nel remix della sua Ragazza di periferia.

Anche ora la cantante ha deciso di ripartire da una collaborazione, ma con un nome importante tra gli emergenti della scena hip hop napoletana: Geolier.

Classe 1987, Anna ha deciso di ringiovanire il suo look e la sua musica, affidandosi a un percorso più urbano, che la allontana dal mondo ‘comodo’ in cui si è mossa fino agli ultimi anni. Eccola allora che ha scelto Geolier, uno degli emergenti più seguiti della nuova scena hip hop, per ridare slancio a una carriera che ha tutto il sapore di una seconda vita.

Il nuovo singolo s’intitola Guapo ed è stato annunciato con un post sui Instagram in cui è presente anche un piccolissimo assaggio. La pubblicazione ufficiale è invece arrivata il 3 luglio. Riuscirà con questo nuovo brano la Tatangelo a infastidire le grandi hit estive?

Insomma, volta pagina definitivamente stavolta la cantante. Nonostante si sia da poco separata da Gigi D’Alessio, ha però deciso di continuare a coltivare il suo amore per partenope, scegliendo come prima collaborazione proprio un artista napoletano. Un piccolo segnale di quanto il legame con la città e con i suoi fan campani sia ancora forte, anche se ormai la Tatangelo sembra aver deciso di cambiare del tutto vita, grazie anche a un presunto nuovo amore. Insomma, riuscirà questa svolta a permetterle di dare slancio alla sua carriera? Lo scopriremo solo tra qualche settimana.

