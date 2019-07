Tutte pazze per Hero Fiennes-Tiffin

La star di After al 17/esimo Global Fest

E’ già caccia al principe azzurro del Global Fest: fan mobilitate sull’isola d’Ischia per avvistare Hero Fiennes-Tiffin, la star inglese che con ‘After‘ (è l’affascinante e ribelle Hardin Scott) ha fatto innamorare le ragazze di tutto il mondo. L’attore e modello di nobile famiglia d’arte (è nipote di Ralph e Joseph Fiennes, figlio di due registi George Tiffin e Martha Fiennes) è premiato come attore emergente all’Ischia Global Film & Music fest che si apre domani 14 luglio con un pieno di giovani stelle da tutto il mondo, tra le quali gli americani Alex Wolff (regista e protagonista del film d’apertura ‘The Cat and the moon‘) e Zoey Deutch (‘Arrivederci Professore’). Il più atteso dalle fan sembra però essere il giovane londinese: consacrato dopo il successo del film tratto dal best seller di Anna Todd e diretto da Jenny Gage, il giovane Hero, classe 1997, si annuncia come uno dei protagonisti della 17/esima edizione del festival.

Ansa