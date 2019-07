“Temptation Island”, Ilaria potrebbe lasciare Massimo?

Quale coppia sopravvivrà dopo Temptation Island? Questa edizione sembra mettere a dura prova tutti i partecipanti. Stando alle anticipazioni dei canali social del programma, domani la puntata potrebbe segnare una svolta non soltanto nel rapporto tra Andrea e Jessica, ma anche in quello tra Massimo e Ilaria. I primi due si confronteranno in un falò, mentre un video mostra Ilaria Teolis che ricopre di insulti il compagno.

«Questo pezzo di m…., sto str… Che rimango a fare qua? Non lo voglio più… Non lo voglio più», sono le parole urlate in preda all’ira dalla ragazza dopo aver visto un filmato del fidanzato. Le indiscrezioni, inoltre, parlano di una rottura tra i due una volta finito il programma.

Massimo Colantoni ha espresso più volte il desiderio di vivere l’esperienza del villaggio in maniera leggera e spensierata e – dopo essersi legato in un primo momento alla single Federica Lepanto – ha instaurato un rapporto ambiguo con la tentatrice Elena. Ilaria ha reagito consolandosi tra le braccia di Javier.

Il flirt della fidanzata ha mandato Massimo in escandescenza, ma sembra che i limiti da entrambe le parti siano stati superati. Domani potrebbe essere mandata in onda la decisione drastica di Ilaria. Staremo a vedere.

Silvia Natella, ilmattino.it