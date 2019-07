Riccardo Scamarcio insultato per il tradimento a Francesco Sarcina

Francesco Sarcina è stato tradito dalla moglie, Clizia Incorvaia, con il suo migliore amico e testimone di nozze, Riccardo Scamarcio. Se i due ex coniugi, lui tramite una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, lei su Instagram, da Scamarcio ancora nulla a riguardo.

Su un profilo non ufficiale dall’attore, che conta quasi 40mila follower, è stato chiesto agli utenti cosa pensassero della vicenda. Molti i commenti negativi per il 39enne interprete di Tre metri sopra il cielo: “Sei un bel pezzo di me***”, “A pezzo de mer**, a’ nfame!”, “Hai tradito il tuo migliore amico andando a letto con sua moglie, fai schifo…”, “Hai buttato via un’amicizia”. E tanti altri.

La Incorvaia invece ha replicato alle accuse dell’ex marito parlando di “cose inventate e prive di fondamento” e promesso di raccontare, a breve, la “sua” verità. Inoltre ha postato una lunghissima serie di pensieri di sostegno speditale dalle fan. “Grazie donne vere per sostenermi. Posterò qui di seguito un po’ dei vostri messaggi che in questo momento di gogna mediatica mi danno forza” ha scritto tra le sue Stories.

