Rai1, domani andrà in onda un nuovo appuntamento con “The resident”

Prima serata con i medici del Chastain Park di Atlanta, domani, a partire dalle 21.20, su Rai1. Saranno tre gli episodi proposti, in prima visione free-to-air per l’Italia: nel primo, dal titolo Fantasmi arriva in ospedale per un ricovero la dottoressa Giacobbi, una nota neurochirurga molto apprezzata da Conrad. La donna è affetta da una forma di depressione psicotica che la porta ad avere frequenti visioni. Il dottor Bell, intanto, coalizzandosi con la dottoressa Hunter, è deciso a far licenziare Claire, assumendo il suo posto nella direzione del nosocomio. Il secondo episodo, invece, è intitolato Tutta la colpa alle infermiere: un incendio scoppia in sala operatoria, durante un intervento gestito dal dottor Bell. Claire ne approfitta per portare la questione della sicurezza in consiglio, ma il primario di chirurgia riesce ad attuare il suo piano facendola licenziare e assumendo la direzione dell’ospedale. Intanto, Nic viene accusata di aver provocato la morte di Lily con una dose massiccia di potassio. Nel terzo ed ultimo, infine, dal titolo Brutti risvegli e rapaci, c’è da registrare un nuovo arrivo al Chastain, il geniale dottor Aj Austin, cardiochirurgo eccelso ma dal carattere complesso. L’infermiera Nic, nel frattempo, continua la sua ricerca per scoprire cosa nasconde la dottoressa Hunter.