Madonna contro gli haters: “Bigotti misogini smettete di seguirmi”

La popstar risponde agli attacchi sui social per il suo ultimo lavoro ‘Madame X’: “La vostra paura di ciò che rappresento è palpabile e il fatto che vi prendiate del tempo per fare questi commenti è un segnale della vostra stupidità, ignoranza e intolleranza verso ciò che è diverso”

Madonna attaccata sui social per il suo ultimo lavoro, Madame X. Su Instagram, dove vanta 14 milioni di follower, la popstar ha pubblicato un video del backstage del Madame X Tour nel quale si diverte, mentre cerca di muoversi in modo sensuale. Il post, che ha oltre 374mila visualizzazioni, è stato preso di mira da alcuni hater che hanno attaccato la star per l’età, per l’aspetto fisico, per la musica e per la poca importanza che oramai rivestirebbe nel panorama musicale.Madonna ha quindi modificato la didascalia del post per rispondere agli attacchi: “Madame X è una professoressa di storia. P.S. La ‘polizia di Instagram’, anche conosciuta come ‘bigotti misogini’, può andare a quel paese. La vostra paura di ciò che rappresento è palpabile e il fatto che voi mi seguiate e vi prendiate del tempo per fare questi commenti è un segnale della vostra stupidità, ignoranza e intolleranza verso ciò che è diverso. Se non sono rilevante, allora dimostratelo. Smettetela di seguirmi”. I fan hanno applaudito la presa di posizione della cantante: “Madonna, sei bella e coraggiosa, non ti curare di loro”, “Lasciatela in pace, si sta solo divertendo”, “A tutti gli hater: se a Madonna interessasse la vostra opinione, non sarebbe Madonna”, “Amo vedere le persone libere, le persone che non lo apprezzano sono prigioniere”, “Sei uno spasso, mi hai fatto morire dal ridere”. Tra i commenti, però, spuntano ancora quelli di alcuni hater: “Poveretta. È ovviamente incapace di accettare che sta invecchiando”, “Quella povera signora ha perso di nuovo qualche rotella”, “Oramai ha perso tutto, non è per niente attraente. Chi sta cercando di conquistare?”.

repubblica.it