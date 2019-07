Eliana Michelazzo, vittima di una truffa: le sono stati sottratti 1500 euro dal bancomat

Periodo maledetto per Eliana Michelazzo. L’ex agente di Pamela Prati, travolta dal caso Mark Caltagirone che ha portato alla luce anche il suo “fidanzato inesistente” Simone Coppi, è rimasta vittima di una nuova truffa. Qualcuno, come denunciato dalla stessa Michelazzo su Instagram (e poi dal settimanale Spy), le ha sottratto dal bancomat circa 1.500 euro mentre trascorreva una vacanza a Ibiza. trovava in vacanza ad Ibiza.

“Avete distrutto una persona onesta e sincera che ha sempre lavorato da quando ha 14 anni e ora merito rispetto, perché Eliana Michelezzo ha detto sempre la verità”, è lo sfogo, amarissimo, di Eliana. Tornata in Italia, ora la Michelazzo potrebbe andare in tribunale per le varie denunce relative al Prati-gate e alla ex socia e amica Pamela Perricciolo.

