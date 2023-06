Emilio Fede lo sfogo per non essere riuscito ad andare ai funerali di Berlusconi

Emilio Fede avrebbe voluto partecipare al funerale del suo grande amico Silvio Berlusconi, ma alla fine qualcosa è andato storto e purtroppo non ha fatto in tempo. E quello che vedrete qua sotto è uno sfogo molto ‘particolare’.

La storia è semplice: l’autista avrebbe dovuto raggiungere casa di Emilio Fede per portarlo in Piazza Duomo al funerale di Silvio Berlusconi, ma – nonostante l’impegno preso – non si è mai presentato. E secondo il racconto dell’ex direttore del Tg4, l’autista avrebbe addirittura buttato le chiavi della macchina impedendo così a Emilio Fede di farsi portare da qualcun altro.

“Lui è sparito e non si è fatto trovare! Quel farabutto andrebbe arrestato! Non solo è sparito, ma ha fatto pure in modo che bloccasse la mia macchina buttando via le chiavi. Farabutto mascalzone!”.

In tutto ciò Emilio Fede ha sempre tenuto la diretta Instagram attiva, anche quando lo ha chiamato un certo Alfredo (un suo amico, ndr) che gli ha chiesto: “Voglio capire perché lei non è andato al funerale!“. A questo punto il giornalista ha sbroccato inveendo contro di lui con una serie di offese e cattiverie random.

“Se vieni qua ti regalo cinquemila euro e te lo spiego [perché non sono al funerale, ndr]! Vieni! Vieni! Prco lrido, figlio di una pttana bgascia, cornuto di mrda, che tu possa morire di un cancro al buco del clo che tanto lo hai usato da focio. Sono in mano a delle mrde!”.

In un video pubblicato su Instagram, Fede si dice alla fine contento di non esser riuscito ad andare al funerale.

“Ciao Presidente Berlusconi, sono anche contento di non arrivare in tempo: per lungo tempo guardare una bara sapendo che dentro ci sei tu e avendo la forza dentro che mi occorre di allungare la mano e dire ‘Silvio, vengo con te! Non mi mollare. Io ormai ho 92 anni, voglio raggiungerti al più presto’”.