Belen Rodriguez addio a Le Iene. Chi prenderà il suo posto?

Una notizia che se confermata avrebbe del clamoroso, visto che, come detto, Belen si era disimpegnata davvero molto bene nel ruolo. Ai piani alti di Mediaset starebbero però pensando a un avvicendamento piuttosto particolare e di un certo impatto.

La showgirl argentina, 38 anni, si era già da tempo consacrata definitivamente e ad altissimi livelli nel mondo della tv. Ma quanto ha vissuto negli ultimi due anni l’ha portata ad un livello ancora superiore, dato che le è stata affidata la conduzione de Le Iene. Il programma di inchiesta e approfondimento di Italia 1 è una delle trasmissioni di punta di Mediaset e di riferimento per tutto il mondo televisivo. E in passato aveva visto conduttrici altrettanto iconiche come Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi.

Con Belen al timone, i risultati in termini di ascolti nelle ultime due stagioni televisive sono stati ottimi come sempre. Ma, piuttosto a sorpresa, la showgirl argentina potrebbe non esserci al via della nuova annata. Se l’addio di Teo Mammucari era stato frutto di una scelta personale del conduttore, nel caso di Belen potrebbe non arrivare la conferma da parte di Mediaset.

Il posto della sudamericana potrebbe essere preso da Veronica Gentili, secondo quanto riportato. La Gentili è apprezzatissima conduttrice di Controcorrente, che va in onda su Rete 4 in prima serata il mercoledì e nell’access time del weekend. Da questo punto di vista, gli ascolti hanno ottenuto ottimi risultati ed è per questo che per Veronica potrebbe arrivare la grande occasione sotto forma di ‘promozione’ a un programma di grande riconoscibilità come Le Iene.

Al momento, non ci sono conferme, ma soltanto rumour. Pare però che l’idea, nei corridoi di Cologno Monzese, sia valutata con una certa attenzione. Presto, si saprà qualcosa di più sui nuovi palinsesti.