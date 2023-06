Anche Desperate Housewives avrà un reboot?

Insieme a Buffy, Dawson’s Creek, The Oc, Gossip Girl, Lost, anche Desperate Housewives ha segnato un’epoca televisiva e ancora oggi sono molti i fan che chiedono una nuova stagione con Bree, Lynette, Suasan e Gabrielle (un anno fa ci avevamo sperato tutti). In un’intervista rilasciata a ET, Eva Longoria ha spiegato come mai probabilmente non ci sarà mai un reboot di Casalinghe Disperate.

Desperate Housewives, le parole di Eva su un possibile reboot.

“Ricordo ancora il mio primo ruolo parlato, era in Beverly Hills 90210, che ai tempi era il più grande spettacolo sulla Terra. Ero così felice e sentivo di aver raggiunto già un traguardo. Poi è arrivato General Hospital, poi The Young and The Restless.

Nel 2004 è stata la volta di Desperate Housewives. Amo così tanto quello show, mi manca così tanto quel periodo. Mi sono divertita così tanto e il mio cuore è ancora lì, ho avuto così tante soddisfazioni. Non riesco a non sorridere quando ci ripenso. Mi manca Gabby. Mi manca essere Gabby; era così divertente, e ha detto e fatto cose che vorrei poter dire e fare.

In quella serie è successo di tutto, ho anche picchiato una suora, in una vera chiesa. Mi ricordo che pensai ‘ok adesso è fatta e finirò all’inferno’.

Ricordo che dopo aver letto la sceneggiatura pensai, ‘Beh, questo non andrà mai’, perché era così diverso. Non era una commedia, non era nemmeno nulla di simile alle altre cose che venivano trasmesse.

Un reboot? Oddio non so se potremmo rifare lo show oggi. Penso che verremmo cancellati. Voglio dire, non cancellati dalla rete televisiva, ma nel senso di cancel culture, perché era così rivoluzionario e abbiamo detto e fatto così tante cose che all’epoca erano scioccanti. Inoltre non so dove potrebbero essere e cosa potrebbero fare queste donne adesso.

Ho sentito il creatore della serie e mi ha detto che non vorrebbe rifare lo show perché sente come se avessimo esplorato completamente questi personaggi. Se avesse voluto rifare lo show io ci sarei stata. Del tipo ‘sì sono qui’. Però lui pensa che sia stato detto tutto”.