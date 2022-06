Gwyneth Paltrow e Brad Pitt parlano della loro relazione a 25 anni di distanza

Il sito Goop ha pubblicato un’intervista dell’attrice al suo ex fidanzato, con il pretesto di parlare del nuovo marchio di abbigliamento di Pitt. Ne è nata una chiacchierata intima in cui i due hanno affrontato anche ricordi di quando stavano insieme. “È bello averti ritrovata come amica. Ti voglio bene”, ha detto l’attore. E lei ha replicato: “Anche io te ne voglio”

Brad Pitt e Gwyneth Paltrow sono stati una delle coppie simbolo degli anni Novanta. Sono stati legati dal 1994 al 1997 e oggi, a 25 anni di distanza, sono molto legati. Il sito Goop ha pubblicato un’intervista, realizzata dall’attrice al suo ex compagno, con il pretesto di parlare del nuovo marchio di abbigliamento di Brad Pitt, God’s True Cashmere. Ne è venuta fuori però una chiacchierata in cui i due hanno anche parlato del loro rapporto affettivo (di ieri e di adesso).

IL RICORDO DEL PADRE DI GWYNETH

Paltrow, che oggi ha quasi lasciato il cinema per dedicarsi alla vita da imprenditrice, ha ricordato quando suo padre, il regista e produttore Bruce Paltrow, le disse che sposando Brad (cosa che poi non è accaduta) avrebbe guadagnato un nuovo figlio. Pitt ha replicato: “Era un uomo così saggio e pieno di sense of humour. Vedervi ridere insieme era contagioso. Era chiaro quanto ti adorasse. Ha davvero favorito la tua voce, la tua indipendenza. Ci ha aperto la strada per essere chi siamo. E credo che questo sia molto importante per i genitori. Così ogni bambino è libero di scoprire chi è, cosa ama e cosa non ama. Eravate così liberi nelle vostre conversazioni. E spiritosi. E intelligenti. E divertentissimi”

DALL’AMORE ALL’AMICIZIA

I due hanno poi parlato del sentimento che li unisce. ”Oh, cavolo, tutto si risolve, vero?”, ha detto Brad. E Gwyneth ha risposto: “Sì, è così. Ho finalmente trovato il Brad che avrei dovuto sposare. Mi ci sono voluti solo 20 anni”. Pitt ha anche aggiunto che, nonostante la loro separazione, è “adorabile“ avere Paltrow come amica, e le ha detto: “Ti voglio bene”. E Gwyneth ha aggiunto: “Ti voglio tanto bene”.