Cesare Cremonini in concerto all’Olimpico di Torino: la scaletta

Terzo appuntamento del Tour 2022 negli stadi di Cesare Cremonini, che questa sera, mercoledì 15 giugno, si esibirà allo Stadio Olimpico di Torino: ecco la scaletta completa

Giovedì 9 giugno, con la data zero di Lignano Sabbiadoro, è iniziato il Tour 2022 negli stadi di Cesare Cremonini. L’ex frontman dei Lunapop, quest’anno super ospite del Festival di Sanremo, ha incantato anche Milano nel concerto del 13 giugno e, questa sera mercoledì 15 giugno, è atteso allo stadio Olimpico di Torino per un nuovo spettacolo.

LA SCALETTA DEL CONCERTO DI CESARE CREMONINI A TORINO

Le canzoni previste sono 25, con la novità del ritorno di Qualcosa di grande. Tale brano è stato uno di quelli che ha avuto maggior successo quando Cesare Cremonini cantava con i Lunapop, ma l’artista non lo ha più eseguito per ben 20 anni, un digiuno culminato con il Tour 2022 negli stadi. Tra i brani che i fan potranno ascoltare ci saranno anche quelli nuovi come Colibrì e Chimica, con ovviamente un tuffo nel passato con alcuni singoli iconici come Marmellata #25, Mondo e Vieni a vedere perché. Cesare Cremonini si appresta a scatenare la folla con 50 Special, un pezzo che ha fatto la storia con i Lunapop e che, ancor oggi, è tra i brani che non possono mancare quando c’è una festa. Previsto un toccante duetto virtuale con Lucio Dalla, scomparso il 1° marzo 2012 nel brano Stella di mare. Il concerto, infine, si chiuderà con Un giorno migliore, destinato a far emozionare la platea. Ecco, dunque, la scaletta completa in ordine:

Cercando Camilla La ragazza del futuro Padre Madre Il comico (Sai che risate) La nuova stella di Broadway) Logico #1 Grey Goose Qualcosa di grande Chimica Colibrì Buon viaggio (Share the love) Lost in the Weekend Mondo Stella di mare Moonwalk Vieni a vedere perché Delfini Chiamala felicità Ciao 50 Special Marmellata #25 Poetica Nessuno vuole essere Robin Al telefono Un giorno migliore

LE DATE DEL TOUR 2022 DI CESARE CREMONINI

Ricordiamo, infine, le altre date in cui Cesare Cremonini canterà nel suo Tour 2022 negli stadi:

Sabato 18 giugno 2022 – Stadio Euganeo, Padova

Mercoledì 22 giugno 2022 – Stadio Franchi, Firenze

Sabato 25 giugno 2022 – Stadio Arena della Vittoria, Bari

Martedì 28 giugno 2022 – Stadio Olimpico, Roma

Sabato 2 luglio 2022 – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola (BO)