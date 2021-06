Reggia di Caserta, torna “Un’estate da re”

Torna alla Reggia di Caserta per il sesto anno ‘Un’estate da re’. Un’edizione straordinaria della rassegna finanziata dalla Regione Campania per esaltare la bellezza di uno dei monumenti più importanti al mondo e per celebrare, con alcuni degli appuntamenti imperdibili della stagione italiana, i protagonisti della grande musica internazionale, in un momento in cui sono la cultura, l’arte e lo spettacolo i formidabili strumenti per la rinascita sociale e economica del dopo Covid. E torna Riccardo Muti, che, dopo l’emozionante performance nel teatrino di corte della palazzo vanvitelliano lo scorso inverno, registrata e andata in onda su Rai Cultura, omaggia ancora la sua terra e a questo monumento patrimonio dell’Umanità con un concerto, alla guida della ‘sua’ orchestra giovanile Luigi Cherubini. Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Vittorio Grigolo, Ludovico Einaudi, Daniel Oren, Piergiorgio Morandi, Jordi Bernàcer sono le altre stelle di un cartellone di grande che durerà dal 6 luglio al 4 agosto, con un palcoscenico nella piazza Carlo di Borbone e con il tradizionale teatro nell’Aperia del Giardino inglese. Con la direzione artistica affidata ad Antonio Marzullo, “Un’estate da re” vede anche quest’anno un’intensa collaborazione tra il Teatro di San Carlo di Napoli e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Organizzata e promossa dalla Scabec, società campana per la cultura e i beni culturali, la rassegna presenta anche un concerto in omaggio a Enrico Caruso per i 100 anni dalla sua morte. La manifestazione è realizzata in collaborazione con la direzione della Reggia, il MIC e con il Comune di Caserta. Si inizia martedì 6 luglio a piazza Carlo di Borbone con ‘Sotto le Stelle’, che vedrà esibirsi Netrebko e Eyvazov con l’orchestra filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno diretta da Piergiorgio Morandi. Giovedì 8 luglio, ‘Phoenix’, concerto dell’ensemble di fiati Mnozil Brass, il gruppo austriaco di virtuosi della tromba e del trombone. Sabato 10 luglio, Muti dirigerà la Cherubini in un programma dedicato a due opere di Schubert: l’Overture in do maggiore In stile italiano d591 e la Sinfonia n. 9 in do maggiore La grande d944. Domenica 18 luglio si inaugura la stagione all’Aperia con l’orchestra del San Carlo diretta da Jordi Bernàcer, con al violino Gennaro Cardaropoli. In programma il Concerto n. 1 Op. 26 in Sol minore di Max Bruch e la Sinfonia n. 4 in la maggiore Italiana Op. 90 di Mendelssohn.