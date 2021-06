Maria De Filippi lascia Mediaset? Pier Silvio Berlusconi ha deciso

Il contratto della conduttrice di Canale 5 in scadenza in questi giorni.

A distanza di tre mesi dall’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia, secondo il quale, Maria De Filippi sarebbe stata pronta a lasciare l’azienda Mediaset non rinnovando il contratto in scadenza a giugno, arriva dallo stesso giornalista un importante aggiornamento:

“Il contratto tra Fascino, Maria De Filippi e Mediaset scadrà tra qualche settimana. Come Dagospia aveva anticipato il rinnovo non era affatto un passaggio scontato, un confronto era necessario. La soluzione tra le parti sarebbe a un passo, la conduttrice e produttrice resterà a Mediaset anche per le prossime stagioni. Con autonomia e (spera) con il sostegno maggiore del gruppo. Piersilvio Berlusconi dopo aver trattenuto Paolo Bonolis ha quasi risolto la pratica De Filippi. Mediaset avrebbe mai potuto rinunciare a tutti i suoi programmi di successo che tengono in piedi Canale 5? La risposta è scontata e nota a tutti“.

Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te, Tu si que vales, il poker d’assi di Queen Mary, sono al sicuro. Gli spettatori, ormai da anni, sono legati a questi quattro programmi condotti dalla De Filippi, per cui, una eventuale sostituzione al timone, sembrerebbe davvero impensabile.

Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela nei mesi scorsi, i motivi sarebbero stati da attribuirsi alle dichiarazioni di Pietro delle Piane nel talk show di Barbara D’Urso contro le quali la Fascino PGT (di proprietà della De Filippi) aveva annunciato vie legali, dissociandosi dalla conduttrice. “Rimane lo stupore di vedere – si leggeva nel comunicato – per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia.”

comingsoon.it