Bonolis, 60 anni: chi c’era al party e la verità sulla presunta crisi con Sonia

Il conduttore ha festeggiato 60 anni: al party anche ‘Miss’ Claudia Ruggeri e il ‘fratello’ Bruno

Tanti auguri a Paolo Bonolis: lunedì 14 giugno il conduttore romano ha festeggiato 60 anni. Al party, organizzato nella Capitale, sono stati presenti gli affetti più stretti dello showman. E quindi anche la moglie Sonia Buganelli: esatto, c’era anche lei. Di per sé la questione sarebbe scontata, ma visto che il gossip di recente ha mormorato di una presunta crisi coniugale è bene rimarcare che la produttrice è stata al fianco del marito in un giorno tanto importane. Insomma, di tal crisi nemmeno l’ombra: Paolo e Sonia sono una coppia, marito e moglie. Punto!

E poi? Chi ha presenziato alla festicciola che si è tenuta in un locale romano? Tra i presenti ci sono state anche Raffaella Cipolloni e ‘Miss’ Claudia Ruggeri, 37 anni, cognata di Bonolis nonché volto noto di Avanti un Altro. La donna è legata da tempo a Marco, il fratello della Bruganelli. Alla comitiva si è aggiunto anche Bruno Bortot, amico di Bonolis che definisce persino ‘fratello’. Bortot è un torinese d’adozione ed è un imprenditore assai conosciuto a Formentera. Sull’isola delle Baleari è una vera celebrità per aver fondato locali mitici come il Big Sur e il Banana’s.

“Questa mattina mio fratello ha compiuto sessant’anni. Volevo postare una foto nostra insieme (cosa che non faccio mai visto il personaggio) ma mi piace far vedere come questa persona è amata da veramente tutto il mondo. Ci conosciamo e viviamo insieme da tantissimi anni e per me è… e rimane PAOLO e basta, amico fraterno con cui ho diviso anni di viaggi, di momenti belli e brutti, a amare e essere amato dalla sua famiglia. Insomma una vita insieme. Auguri amico e fratello mio. Ti voglio bene”. Così Bruno, a commento di un video in cui si vede Bonolis spegnere le candeline della torta.

Sonia Bruganelli e la polemica con Novella 2000 che ha intervistato Laura Freddi

Il giorno prima che Bonolis compisse 60 anni, la moglie Sonia ha fatto dell’ironia graffiante su Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. La produttrice non ha ben digerito il fatto che il magazine abbia realizzato una corposa intervista a Laura Freddi, ex storica del conduttore romano, che lungo la chiacchierata con il settimanale ha parlato ampiamente proprio dell’amore che visse con lo showman oltre a porgergli auguri sinceri. E Sonia? Che ha pensato della questione? Una cosa semplice semplice: ossia che Novella 2000 avrebbe forse fatto un meglio se avesse magari contattato lei, la moglie, piuttosto che l’ex, per avere un parere sui 60 anni di Bonolis. In effetti, tutti i torti non li ha…

