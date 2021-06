Achille Lauro: “Scontri accesi a Celebrity Hunted”, interviene il manager

Si è diffusa nelle ultime ore una voce secondo cui il cantante avrebbe avuto problemi durante il programma: la smentita

Si è diffusa ieri una indiscrezione secondo cui Achille Lauro avrebbe avuto accesi scontri a Celebrity Hunted. Non si è parlato di problemi con gli altri concorrenti, bensì con la produzione. Secondo Dagospia, a Milano circolerebbe una voce sul dietro le quinte del programma di Amazon Prime e ci sarebbero stati non pochi problemi con Lauro. In particolare si mormora da qualche ora di “scontri accesi” tra il management del cantante e la società di produzione Endemol. Nella notizia comunque non hanno dato nulla per certo: lo stesso Candela, autore dell’articolo, ha concluso chiedendosi se potessero essere solo delle cattiverie. A quanto pare è andata proprio così: solo voci senza verità di fondo.

A distanza di poche ore dalla diffusione di questo gossip, il manager del cantante Angelo Calculli ha diffuso un comunicato per smentire quanto emerso. “Smentiamo categoricamente quanto scritto oggi all’interno di un articolo di Dagospia”, si legge nello stesso comunicato, riportato da Today. Il manager di Achille Lauro ha smentito gli scontri a Celebrity Hunted. Non solo, ha pure aggiunto che sono voci del tutto false, anche a proposito della difficoltà di gestione del cantante.

Sempre attraverso il comunicato, il manager ha fatto sapere che l’esperienza di Achille Lauro in Celebrity Hunted è stata entusiasmante e serena, a tratti goliardica. Il clima dietro le quinte insomma era sereno, tutto è stato gestito alla perfezione anche grazie al supporto di una squadra professionale. Il manager ha anche colto l’occasione per ringraziare la struttura operativa di Endemol. Anche grazie a loro, infatti, tutto è andato per il meglio, si legge nel comunicato.

Angelo Calculli non ha mancato di smentire anche i rapporti tesi con la Endemol: “Inutile e superfluo puntualizzare quanto siano ottimi e improntati da sempre, anche per altre occasioni, alla correttezza e reciproco rispetto”. Non c’è stato alcun tipo di problema quindi, figurarsi scontri accesi a Celebrity Hunted: tutto smentito. Chi ha diffuso queste voci, parlando di situazioni diverse da quelle illustrate dalle sue dichiarazioni, lo fa senza conoscere la verità.

Nessun problema per Achille Lauro a Celebrity Hunted, nessun problema tra il management e la società Endemol. Tutto è bene quel che finisce bene, adesso i fan del cantante possono tornare a godersi la giornata, perché oggi è speciale. Da poche ore infatti è disponibile il video di Mille, la nuova canzone di Achille con Fedez e Orietta Berti.

