A sorpresa torna su Netflix SKAM

Questa è la notizia che i fan di SKAM attendevano da tempo. Con un video che è stato rilasciato sui profili social di Netflix si annuncia il ritorno in tv, anzi sul web, di SKAM Italia con gli episodi inediti della stagione cinque. Per ora sono poche le informazioni in merito. È dato sapere che gli episodi inediti saranno disponibili solo su Netflix nel corso del 2022. Una conferma che arriva dopo tanti rumor che si sono rincorsi sul web. Al timone ci sarà di nuovo la Cross Production che ha già realizzato le precedenti stagioni.

SKAM: un successo… tutto norvegese

La serie tv ha debuttato in Italia nella primavera del 2018 ed era un’esclusiva di Tim Vision, almeno fino alla fine della stagione 3. Prima è arrivata la cancellazione con il disappunto da parte dei fan, poi in soccorso è arrivato il colosso di Netflix che ha acquistato il progetto, e dal maggio del 2020 ha trasmesso gli episodi della stagione 4. La serie tv, però, non è un prodotto tipicamente italiano ma di origini norvegesi. Nel 2015 è stato eletto uno tra i teen-drama più innovativi che sono stati trasmessi in Europa, tanto che il format è stato adattato anche in Francia, Germania, in Olanda, in Spagna e anche in America (ma il fenomeno è in netta espansione).

Il progetto ha debutto in Norvegia sulla rete NRK3 nel 2015, ed è stato lodato perchè SKAM ha evidenziando la bellezza e il ritratto veritiero di un gruppo di giovani che si muovono in un contesto in continuo movimento. Al centro del racconto ci sono gli amori e i problemi di un gruppo di adolescenti che studiano in un liceo di Oslo. La storia vive anche grazie all’influenza del social network e ogni stagione si focalizza su un personaggio diverso.

Una serie tv dai temi forti

Creata da Ludovico Bessegato, la versione italiana di SKAM ha seguito di pari passo la serie norvegese, anche se ha cambiato la linea temporale di alcuni eventi. Anche in questo caso si focalizza su un gruppo di amici che frequentano il liceo Kennedy di Roma che sono alle prese con compiti a casa, e interfacciandosi con tematiche come l’amore e l’amicizia, la sessualità, la salute mentale, le dipendenze, la violenza e le molestie, la religione e la discriminazione. SKAM Italia è considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti, amato per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati, due elementi che hanno permesso una perfetta identificazione nella storia da parte del pubblico. Dopo il successo delle precedenti stagioni, che attualmente sono disponibili su Netflix, SKAM Italia torna con una nuova storia.

