Prima volta in tv per la figlia Carlotta, Eleonora Daniele si commuove: ‘E’ stato un parto difficile, Carlotta si era messa storta’

Eleonora Daniele porta per la prima volta la figlia Carlotta in tv. La conduttrice 43enne si commuove. Ospite a Domenica In di Mara Venier, che sarà la madrina della sua bambina al battesimo il prossimo ottobre, racconta: “E’ stato un parto difficile”. Non è stata una passeggiata mettere al mondo Carlotta, nata in anticipo rispetto al previsto. Eleonora Daniele, sollecitata dalla presentatrice sua amica, rivela:



“Eh ho fatto il cesareo e chiaramente il post operazione è più complesso rispetto ad un parto naturale, sai che dovevo partorire a giugno è nata il 25 maggio, anniversario della nascita di Padre Pio, il post operazione è ancora un po’ doloroso, ma l’arrivo di Carlotta ripaga ogni tipo di dolore”.

In collegamento da casa il volto di Storie Italiane sorride e spiega: “E’ successo tutto molto velocemente, sono andata in clinica, le acque non si erano rotte, Carlotta si era messa storia, aveva poggiato la testina dalla parte destra, e il ginecologo mi ha detto che sarebbe stata meglio farla nascere, alle 18 abbia preso questa decisione, La gioia più grande della mia vita, non pensavo che fosse una cosa più grande di provare un’emozione incredibile”.

La prima a chiamarla dopo il parto difficile è stata proprio la Venier: “Ti ringrazio perché mi sei stata tanto vicina in quei momenti”. Carlotta è arrivata in un giorno speciale. “L‘ho chiamata Carlotta Pia, proprio perché è nata il giorno di Padre Pio. Sono molto legata alla figura di Padre Pio non ti nego che qualche preghierina l’ho fatta, proprio a lui per avere un figlio, è una figura molto importante per la nostra famiglia”, rivela ancora Eleonora Daniele.

La bionda si emoziona e arriva alle lacrime. Parla della felicità del papà, il marito Giulio Tassoni: “Giulio è felicissimo, lui è al settimo cielo, siamo usciti tipo dopo una settimana dalla clinica, è stato un momento molto forte anche tornare a casa, perché inizia una vita nuova, si riparte in tre, con il matrimonio cambia la famiglia. Poi gli assomiglia anche un bel po’. Ci fa dormire poco, l’allattamento anche di notte, però credo che sia importante allattarla, perché i primi mesi hanno bisogno del contatto fisico, poi ogni donna e ogni mamma fa le scelte che desidera”.

Eleonora Daniele ha il cuore colmo di gioia. Fa vedere la sua bimba in tv, la accarezza e la tiene stretta a sé. Riceve messaggi di auguri da molti suoi conoscenti. Rivela anche l’emozione provata quando ha potuto riabbracciare i suoi cari dopo l’arrivo della cicogna: “Quanta sofferenza con il Covid io incinta non ho potuto vedere la mia famiglia, perché erano a Padova, mi sono mancati tanto. Finalmente dopo il 3 giugno sono venuti a vedere la piccolina, è stato un momento molto commovente”.

La lunga intervista si conclude con ringraziamento speciali a ‘zia’ Mara. La Daniele le dedica parole importanti, La Venier la ringrazia: “Grazie perché mi hai scelto e ti ringrazio di fare da madrina a Carlotta. Ti ringrazio perché penso che tu mi abbia capita, sei molto vera e umana. Tu mi hai dato la forza di continuare con questa Domenica In, e tuo marito è fortunato ad avere al tuo fianco una donna come te, conosco il tuo valore e ti dico che ti voglio bene”.





Annamaria Capozzi, Gossip.it