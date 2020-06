Eurovision Song Contest 2021: confermate le date, comunicato ufficiale

EuroVision Song Contest 2021, inizia ufficialmente il countdown: svelate le date ufficiali delle due semifinali e della finalissima

Come ben sappiamo, lo spettacolo dell’Eurovision 2020 è stato cancellato a causa dello scoppio della pandemia da Coronavirus. Ma il peggio sembra passato ed è giusto guardare avanti. Il mondo della musica sta lentamente ripartendo e, da quel che apprendiamo dal sito ufficiale, l’Eurovision 2021 ha finalmente delle date ufficiali.



Lo spettacolo si terrà a Rotterdam, all’Ahoy Arena, lo stesso palco scelto per l’edizione saltata quest anno. Le due semifinali si terranno il 18 maggio e il 20 maggio e la serata finale si terrà il 22 maggio 2021. I fan di tutto il mondo hanno atteso con ansia di sapere quando sarebbe andato in scena l’evento musicale, soprattutto per tornare ad assaporare quel briciolo di normalità dopo i difficili giorni della quarantena.

Durante l’edizione “Eurovision: Europe Shine A Light Show” era già stato annunciato che l’edizione dello show del 2021 si sarebbe tenuta sempre a Rotterdam. In tale occasione, Martin Osterdahl, il supervisore esecutivo del concorso, aveva dichiarato: “E’ di vitale importanza che l’Eurovision Song Contest ritorni il prossimo anno, e siamo felici di avere la necessaria dedizione dei nostri membri nei Paesi Bassi per far tornare questo così amato show nelle case di tutto il mondo”. Resta da capire, però, quali saranno gli elementi che rimarranno dell’edizione cancellata quest anno. A tal proposito, Sietse Bakker, produttore esecutivo dell’evento, ha confermato che il palco sarà quello scelto per l’Eurovision 2020 (recentemente trasformato in un ospedale di emergenza per ospitare i pazienti Covid-19). “A parte ciò, molto dipenderà da quello che sarà possibile in quel momento, dalla disponibilità dei coinvolti e da ciò che contraddistinguerà lo spirito del 2021”, ha conluso Bakker.

Con grande rammarico, vista la magnifica esibizione all’Arena di Verona con il brano Fai Rumore in occasione dell’edizione Eurovision – Europe Shine A Light Show, l’ultimo vincitore di Sanremo non sarà presente agli Eurovision 2021. La pagina Instagram ufficiale degli Eurovision Song Contest, circa un mese fa, ha rivelato chi saranno i 18 artisti della prossima edizione. Nella lista, però, non appare il nome di Diodato. Dunque, per conoscere chi rappresenterà l’Italia dovremo attendere sicuramente il prossimo vincitore del Festival di Sanremo 2021, che vedrà nuovamente al timone Amadeus.





Veronica D’Aloisio, Gossipetv.com