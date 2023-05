Verissimo, Maddalena: “Posso ballare grazie a mia mamma”

Maddalena e Aaron sono stati ospiti a Verissimo dove si sono raccontati nel salottino di Silvia Toffanin. I due ragazzi sono stati protagonisti di Amici22, dove hanno lasciato il segno.

Maddalena e Aaron sono stati ospiti a Verissimo dove si sono raccontati nel salotto di Silvia Toffanin. I due ragazzi sono stati protagonisti di Amici 22, dove hanno lasciato il segno. Sono stati eliminati nella semifinale del programma, con grande disappunto del pubblico che avrebbe voluto vederli in finale.

Maddalena: «Sono sempre stata una diva»

Maddalena è un volto noto agli schermi di Mediaset, infatti ha partecipato a “Pequeños Gigantes”. Nella trasmissione era già noto a tutti il suo talento e la sua passione nella danza. «Ho sempre voluto fare televisione. Sono sempre stata una diva» ha detto Maddalena, mentre scorrevano le immagini delle sue esibizioni nel programma Pequeños Gigantes.

“Scusami, io sono così, piango sempre. È stato bellissimo, non riesco a trovare le parole per descrivere questo percorso. Mi ha cambiato in meglio. È sempre stato un sogno”. L’ex allieva di Amici, non riesce a trattenere le lacrime parlando del suo percorso nella scuola di Maria De Filippi. La ballerina racconta a Silvia Toffanin il legame speciale che ha con sua madre: “È una mamma speciale, mi ha sempre dato tutto. Ha fatto di tutto per non farmi mai mancare niente, soprattutto nella danza. Faceva qualunque cosa per non farmi smettere di danzare”.

Maddalena parla anche della separazione dei suoi genitori e del rapporto con sua sorella: “I miei si sono separati che io avevo cinque anni e mia sorella dodici. Si sono separati in un modo non positivo. Io sono rimasta con mia mamma e mia sorella con mio padre. Ora che siamo più grandi, io e mia sorella abbiamo ripreso un rapporto bellissimo”.

Aaron, «Mia mamma e Silvia mi hanno salvato la vita»

Il giovane cantante Aaron è scoppiato in lacrime davanti a Silvia Toffanin. Ha raccontato di aver sofferto di attacchi di panico, soprattutto nel periodo dopo il Covid.

«Mia mamma mi aspettava fuori da scuola perchè i miei attacchi di panico» Aaron ha confessato di dovere tanto alla madre che l’ha aiutato in questo periodo così buio. Ha parlato di Silvia, la sua fidanzata, il suo angelo custode, come la chiama lui.

«Lei è il mio punto fermo ad Amici» ha detto Aaron con gli occhi pieni d’amore per la sua Silvia.

Noi non possiamo che augurare il meglio a questi giovani ragazzi pieni di talento.