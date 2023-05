Taylor Swift “salva” un fan dall’intervento di un addetto alla security durante il concerto

Il fuori programma ha mandato in visibilio la platea del Lincoln Financial Field Stadium di Philadelphia, e la scena è diventata virale sui social.

Durante l’esibizione, una ragazza che stava ballando con le amiche e scattando foto alla cantante dalla prima fila, è stata bloccata da un troppo solerte addetto alla security, in un modo che ha spinto la stessa popstar a interrompere la sua esibizione per correre in soccorso della ragazza.

Taylor Swift, mentre si stava esibendo nel pezzo “Bad Blood” si è fermata e, all’indirizzo dell’addetto, ha urlato al microfono: “Fermati! Non stava facendo niente”. Il fuori programma ha mandato in visibilio la platea del Lincoln Financial Field Stadium di Philadelphia, e la scena è diventata virale sui social.