Rai, il Cda nomina Roberto Sergio nuovo Amministratore Delegato

Tre voti a favore, due astenuti, un contrario. Il nuovo Ad ha comunicato di voler nominare Paola Marchesini quale direttore dello staff e di voler affidare a Gianpaolo Rossi il ruolo di direttore generale corporate.

Via libera del Consiglio di amministrazione Rai alla nomina di Roberto Sergio ad amministratore delegato, come proposto dall’assemblea degli azionisti, con decorrenza immediata. Tre i voti a favore, uno contrario e due astensioni. Sergio non era presente al momento della nomina.

Hanno votato a favore la presidente Marinella Soldi, i consiglieri Simona Agnes e Igor De Biasio. Astenuti Alessandro Di Majo e Riccardo Laganà. La consigliera Francesca Bria ha votato contro.

Si è svolta, prima del voto in Cda, “l’Assemblea degli Azionisti, che ha formalizzato la designazione di Roberto Sergio quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione Rai, indicandolo per la carica di Amministratore Delegato. A seguito di tale indicazione, il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi successivamente, ha provveduto a nominare Roberto Sergio quale nuovo Amministratore Delegato, con decorrenza immediata”, rende noto Viale Mazzini in una nota.

“Espletate le formalità di rito – informa ancora la Rai – nel corso della riunione il nuovo Amministratore Delegato ha comunicato di voler nominare Paola Marchesini quale direttore dello Staff Amministratore Delegato e di voler affidare a Gianpaolo Rossi il ruolo di Direttore Generale Corporate, ruolo precedentemente ricoperto ad interim dall’Amministratore Delegato”. Infine, “il Consiglio di Amministrazione Rai ringrazia l’Amministratore Delegato uscente Carlo Fuortes per il ruolo svolto”.