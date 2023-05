Paola & Chiara al Fabrique. Regine della dance pop tra amore, libertà e voglia di vivere

Non aver paura dei cambiamenti, accettandoli e rimanendo fedeli a sé stessi. Nonostante dieci anni di pausa, Paola & Chiara si sono riprese la scena. Domenica 14 maggio le sorelle Iezzi si sono esibite al Fabrique di Milano per la seconda data milanese del tour. Raccontare il concerto è quasi impossibile, l’unico modo per comprenderne a pieno la bellezza è averlo vissuto.

Due ore durante le quali Paola & Chiara hanno celebrato la vita, gli amori finiti, il dolore, la rinascita, la libertà e le infinite sfumature dell’esistenza. Le regine della dance pop hanno riconquistato la scena dimostrando, nonostante non ce ne fosse alcun bisogno, di non avere rivali. Dieci lunghi anni avrebbero potuto cambiate tutto, ma le sorelle Iezzi hanno ritrovato ancora più pubblico ad attenderle.

Il duo ha aperto la serata con una triade esplosiva: Pioggia d’estate, Hey! e Festival. Dopo il terzo brano il saluto al pubblico per poi proseguire con la sensuale Kamasutra e il nuovo singolo Mare Caos.

Cambio d’abito e grande sorpresa, Paola e Chiara hanno cantato Amici come prima insieme a Max Pezzali. Paola ha ringraziato il cantautore: “Ti saremo eternamente grate per tutto che all’inizio hai fatto per noi, ci hai dato un’opportunità grandissima”.

Max Pezzali ha contraccambiato le parole d’affetto: “La gratitudine è reciproca, non ho trovato due artiste, ma due grandi amiche con le quali son felice di condividere un lungo pezzo di vita”.

Spazio poi a Cambiare pagina, Blu, A modo mio, Amoremidai, Milleluci e Per Te. Durante il concerto Paola & Chiara hanno lanciato un potente messaggio a favore della comunità LGBTQ+ ricordando la necessitò di rivendicare i propri diritti e non smettere mai di lottare per quelli acquisiti.

Nel corso della serata le sorelle Iezzi hanno parlato dell’importanza di andare avanti lasciando che le cose facciano il loro corso: “Il cambiamento è importante, non bisogna averne paura, anche quando non siamo noi a deciderlo, è necessario seguire il flusso. Il cambiamento è una parte importate della nostra vita. Dobbiamo difendere i nostri principi e la nostra natura affidandoci al flusso delle energie, solo così potremo scrivere nuove pagine della nostra vita rimanendo fedeli a noi stessi”.

Terzo cambio d’abito per l’ultimo atto che ha visto Paola & Chiara esibirsi con Amare di più, Fino alla fine, Viva el amor! e Furore.

Prima della conclusione finale con Festival e Vamos a bailar (Esta vida nueva), il duo ha ringraziato ancora una volta il pubblico: “Ci avete aspettato e forse voi, prima di noi, sapevate quello che sarebbe successo”.

Paola & Chiara sono tornate, più iconiche di prima, più iconiche di tutti.