Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 2023

Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 2022/2023. Il ballerino è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria finale battendo al televoto l’agguerrita Angelina Mango, conquistando il montepremi finale del valore di 150 mila euro. Una vittoria non da poco, considerato che la figlia di Pino Mango e Laura Valente, grande rivelazione del torneo, era considerata la favorita assoluta, forte anche della vittoria del Premio della Critica (valore 50 mila euro). La puntata finale della 22esima edizione di Maria De Filippi è andata in onda, in diretta, domenica 14 maggio. Al terzo posto gli altri due finalisti: il cantante Wax e la ballerina Isobel.

La finalissima di questa edizione di Amici 2023 ha visto sfidarsi Angelina per la categoria canto e Mattia Zenzola per la categoria del ballo. I due sono riusciti a conquistare il pubblico con grandi esibizioni. Mattia Zenzola è riuscito con la sua sensualità, la sua tecnica e la sua postura è riuscito a trionfare come vincitore assoluto di questa edizione. Il Premio Tim è andato a Isobel che porta a casa 30 mila euro in gettoni d’oro. Il Premio delle Radio va ad Angelina. Il Premio Oreo va a Wax.

La finale di Amici 2023, andata in diretta su Canale 5 nella serata di domenica 14 maggio, si è composta in questo modo: in primo luogo, ci sono stati due circuiti distinti di sfide. Il primo circuito è stato sul ballo: Isobel contro Mattia, con il secondo a risultare vincitore. Il secondo circuito è stato sul canto: Angelina contro Wax. Non c’è stata partita: ha vinto Angelina. La finalissima ha portato invece Mattia Zenzola sul tetto di Amici con un cammino che non ha avuto timori: sin dai primi due televoti parziali, infatti, il ballerino si è da subito imposto fino al definitivo trionfo avendo ragione su una concorrente che era data da tutti come la favorita assoluta di questa edizione di Amici. È stata una bella cavalcata.