Le lettere di Charles Darwin esposte per la prima volta a New York

“Charles Darwin: A Life in Letters”. Questo il titolo della mostra presentata dalla New York Public Library, in collaborazione con la Cambridge University Library, in cui saranno esposte, per la prima volta, tutte le lettere del biologo e naturalista inglese.

Un evento per celebrare il recente completamento del Darwin Correspondence Project, uno sforzo durato 45 anni per pubblicare tutte le lettere del padre dell’evoluzionismo.

Dopo il viaggio di cinque anni sulla nave ‘Beagle’, la salute di Darwin si deteriorò e, pur lavorando in gran parte da casa, utilizzò il servizio postale per condurre ricerche con collaboratori in tutto il mondo. In mostra è esposta per la prima volta una selezione della corrispondenza originale scambiata da Darwin con la famiglia, gli amici e i colleghi ricercatori dal Brasile all’Italia, dal Sudafrica all’Australia, fino al suo giardino.

La mostra è presentata nella Galleria Wachenheim al primo piano dello Schwarzman Building e sarà visitabile fino al 5 agosto 2023.

I visitatori della mostra possono ammirare anche ritratti e oggetti del mondo di Darwin: uno dei suoi esemplari di piante provenienti dalle isole Galápagos, uno schizzo della mappa delle Ande e una pagina di “L’origine delle specie” riutilizzata dai bambini di Darwin per un progetto artistico.

“Le scoperte di Darwin dimostrano come la ricerca ostinata e persistente possa produrre scoperte che cambiano il mondo e il valore della collaborazione con persone di diversa provenienza ed esperienza.

Speriamo che questa mostra ispiri le generazioni ad esplorare e a spingersi oltre i confini della scienza”, ha dichiarato Elizabeth Denlinger, co-curatrice della mostra insieme a Alison M.Pearn del Darwin Correspondence Project.

Per l’occasione la New York Public Library ha anche curato “Charles Darwin: Off the Page”, una collezione complementare di ritratti, mappe e illustrazioni. Le installazioni, situate nelle gallerie del terzo piano, mostrano sia il mondo più ampio del lavoro di Darwin sia gli spazi intimi della sua casa, Down House, condivisa con Emma Darwin e i loro sette figli.

Nella Galleria delle Stampe, i grafici ambientali del mondo personale di Darwin sono allineati alle pareti, affiancati da mappe che mostrano la portata globale della sua corrispondenza, sia in generale che in particolare per la sua ultima opera. La collezione delle fotografie realizzate dal fisiologo francese G.B. Duchenne de Boulogne è esposta, insieme alle illustrazioni contemporanee di Mark Pernice delle piante gemelle e insettivore che Darwin studiò nei suoi ultimi anni di vita.