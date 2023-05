Johnny Depp firma un contratto da 20 milioni con Dior

Johnny Depp firma un contratto record da oltre 20 milioni di dollari con Dior, il maggiore di sempre per un profumo da uomo.

Il valore dell’accordo triennale – riporta Variety – è infatti ben superiore ai 12 milioni di quello di Robert Pattison per Dior Home e a quello da 7 milioni di Brad Pitt per promuovere Chanel N. 5. Dal 2015 l’attore della saga dei Pirati dei Caraibi, atteso il 16 maggio a Cannes con Jeanne du Barry, il film di Maiwenn che aprirà il festival (LO SPECIALE), è il volto di Dior Sauvage. Nonostante le pressioni degli ultimi anni su Depp per la battaglia legale contro Amber Heard (Amber Heard in Spagna, l’attrice si è trasferita a Madrid con la figlia), Dior non lo ha mai scaricato.

Jeanne du Barry, dramma in costume con Johnny Depp, inaugurerà il 76º Festival di Cannes, il sesto lungometraggio della regista francese Maïwenn Le Besco, che sulla Croisette aveva già portato i film Polisse e Mon roi – Il mio re, sarà proiettato in anteprima mondiale dopo la cerimonia di apertura il 16 maggio sullo schermo del Grand Théâtre Lumière e nello stesso giorno uscirà nelle sale francesi.

La pellicola, che schiera nel cast anche Benjamin Lavernhe, Melvil Poupad, Pierre Richard, Pascal Greggory e India Hair, segna il primo ruolo di Depp in un lungometraggio dall’ultima performance ne Il caso Minamata nel 2020, che è stato presentato alla 70ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino e dove l’attore ha interpretato il fotografo documentarista statunitense William Eugene Smith. Da allora, infatti, Depp ha affrontato come è noto, innumerevoli problemi legali, primo tra tutti quello legato all’ex moglie (Johnny Depp e Amber Heard, dalla storia d’amore al processo: cosa è successo).