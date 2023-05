Da Johnny Depp e la figlia Lily-Rose, alle sorelle Alice e Alba Rohrwacher: quanta famiglia al Festival di Cannes!

Chiara Mastroianni è madrina, mamma Catherine Deneuve il volto ufficiale. Johnny Depp apre le danze, seguito dalla figlia Lily-Rose. E poi ci sono le sorelle Rohrwacher e un “papà” da leggenda.

Spiaggia di Pampelonne, vicino a Saint-Tropez, Costa Azzurra. Catherine Deneuve ha 25 anni, si accarezza i capelli biondi e li raccoglie con le mani all’insù. La foto in bianco e nero è scattata da Jack Garofalo sul set di La Chamade, film del 1968 di Alain Cavalier, tratto dal romanzo di Françoise Sagan. Storia di un amore impossibile. Ma qui l’attrice sorride, sognante. È la locandina ufficiale della 76esima edizione del Festival di Cannes.

COSÌ DIVERSE, COSÌ COMPLICI – Una kermesse che sembra quasi un affare di famiglia. Di madre in figlia, la madrina del festival è Chiara Mastroianni, nata dalla grande storia d’amore tra l’attrice francese e Marcello Mastroianni. Antidiva, festeggerà i suoi 51 anni il 28 maggio, dopo la serata finale del 27. Una star con il cinema nel Dna, che debuttò bambina con la madre nel film A noi due di Lelouch, e che continua a portare con charme un’elegante timidezza.

MAESTRA DI CERIMONIE – «Ho una paura immensa del palcoscenico ma sono molto felice. Il festival è una promessa di sensazioni vertiginose, dà la possibilità dell’inatteso», ha detto al Corriere della Sera. Nel 2016, a Lione c’era lei ad applaudire mamma Catherine, prima donna a conquistare il Prix Lumiere alla carriera. Immaginiamo che le restituirà il favore.

LA (VERA) FAVORITA DI PAPÀ – Di padre in figlia, ecco invece Johnny Depp inaugurare Cannes il 16 maggio con l’anteprima del film Jean du Barry – La favorita del re. Mentre la figlia Lily-Rose Depp sfilerà a 23 anni sul red carpet per l’anteprima della serie tv Hbo The Idol. Se Johnny, dopo i guai giudiziari con la ex Amber Heard, torna protagonista nei panni di Luigi XV, Lily-Rose, che ha sempre difeso daddy dalle accuse di violenza domestica, sarà la scandalosa protagonista di un amore tossico. The Idol, creata da Sam Levinson (già regista della serie di successo Euphoria), racconta la passione tra Jocelyn (Lily-Rose), la più sexy popstar americana, e Tedros (il cantante Abel Tesfaye “The Weeknd” ), impresario di night non proprio immacolato. In Italia sarà tramessa dal 5 giugno in esclusiva su Sky, in streaming su Now. Ma lungo la Croisette si accenderanno i primi riflettori.

ALICE E ALBA, QUASI INSEPARABILI – C’è attesa per come saranno accolti i tre film italiani (Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, Rapito di Marco Bellocchio e La chimera di Alice Rohrwacher), che si vedranno la seconda settimana del festival. Fare pronostici, con una giuria guidata dal regista svedese Ruben Ostlund, due volte Palma d’Oro con The Square prima e Triangle of Sadness l’anno scorso, e una squadra di star di nuova generazione, è decisamente prematuro. Chi non ha paura di portare sul grande schermo un pezzo di famiglia, è Alice Rohrwacher: tra le protagoniste del suo film ha scelto ancora la sorella Alba, oltre a Isabella Rossellini e Josh O’Connor, il giovane principe Carlo di The Crown. Come darle torto? Nove anni fa con il film Le Meraviglie Alice Rohrwacher a 31 anni aveva conquistato il prestigioso Gran Prix, dirigendo Alba, più famosa di lei. E si era portata a casa nel 2018 il premio per la miglior sceneggiatura per Lazzaro felice, con Alba co-protagonista. Insomma, squadra che vince non si cambia.

LEGAMI NATI SUL SET – Oltre le famiglie protagoniste del festival, ci sono nuovi legami proposti sul grande schermo. Per esempio Indiana Jones-Harrison Ford, al quinto episodio della saga. Indi era pronto ad appendere il cappello al chiodo, ma una nuova avventura ha bussato alla sua porta. A coinvolgerlo nella ricerca di un misterioso reperto in grado di cambiare il mondo «per il meglio», questa volta è la figlioccia Helena, interpretata dalla attrice e sceneggiatrice britannica Phoebe Waller-Bridge. Un personaggio nuovo, che lei descrive come «un mistero e una meraviglia» e con cui il professor Jones sviluppa un rapporto paterno. Nello stile della creatrice di Fleabag, serie tv di successo con cui la star ha vinto quattro Emmy e due Golden Globe, siamo davanti a una coppia che non ha per niente i contorni della relazione romantica. Un rapporto di stima e amicizia, che diventa presto famiglia. Di quelle che si scelgono.