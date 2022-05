Referendum 2022, torna “Il Confronto” di Rai Parlamento

Quarantacinque appuntamenti in tv e in radio, e venti contenitori per i messaggi autogestiti.

E’ ripartita la macchina organizzativa di Rai Parlamento, con l’obiettivo di fornire la massima informazione sui 5 referendum abrogativi per i quali siamo chiamati a votare il prossimo 12 giugno. Un impegno senza precedenti per la testata del servizio pubblico diretta da Antonio Preziosi, che consolida la scelta della formula del “Confronto“: un modello di dibattito rapido, chiaro, con rigorosi tempi contingentati per domande e risposte.



Due appuntamenti pomeridiani, ogni giorno dal 16 maggio al 10 giugno – si comincia lunedì 16 su Rai3 alle 15.20, e cinque “Confronti” anche serali nelle ultime due settimane. Ad esprimere le posizioni del SI e del NO rappresentanti delle Regioni che hanno promosso i referendum, dei vari Comitati e delle forze politiche, secondo criteri e regole stabiliti dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza.



Tutti gli aggiornamenti, i calendari delle trasmissioni, le informazioni per gli elettori anche su raiparlamento.rai.it, la vetrina web di Rai Parlamento aggiornata quotidianamente.