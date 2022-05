Malike Ayane, annunciate le date del tour estivo

La tournée partirà il 2 giugno a Viareggio per poi raggiungere tante altre città

Svelate le prima tappe del tour che vedrà Malika Ayane impegnata in concerto nei prossimi mesi. La cantante, classe 1984, ha annunciato le date in un post sul profilo Instagram che vanta più di 200.000 follower.



MALIKA AYANE, LE DATE

Tutto pronto per l’inizio del Summer Tour, la serie di concerti con cui l’artista porterà le sua inconfondibile voce e i suoi brani straordinari in giro per l’Italia. La tournée prenderà avvio a Viareggio il 2 giugno per poi toccare numerose altre città.

Malika Ayane ha scritto su Instagram: “Ciao, ripartiamo. Qui le prime date. Sono felice”.

Queste le tappe annunciate:

2 giugno, Viareggio (LU) – Terrazza della Repubblica

– Terrazza della Repubblica 19 giugno, Scandiano (RE) – Festival Love

– Festival Love 21 giugno, Napoli – Festa della Musica

– Festa della Musica 24 luglio, Bard (AO) – Aosta Classica

– Aosta Classica 29 luglio, Castiglione del Lago (PG) – Lacustica

– Lacustica 9 agosto, Matera – Sonic Park

– Sonic Park 4 settembre, Vigevano (PV) – Castello Sforzesco

– Castello Sforzesco 15 settembre, Francavilla Fontana (BR) – Piazza Giovanni XXI

Nel corso degli anni, l’artista ha conquistato pubblico e critica con brani che hanno scalato le classifiche, tra i più amati Feeling Better, Come foglie, Ricomincio da qui, Adesso e qui (nostalgico presente), Senza fare sul serio e Ti piaci così.