Al Salone del Libro di Torino c’è Rai Radio 3 

In diretta dal 18 al 22 maggio

Mercoledì 18 maggio 2022 alle ore 20.00, in diretta dall’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, Rai Radio3 propone “Selvatico sacro. Improvvisazioni a tre voci”, con Mariangela Gualtieri, Paolo Fresu, Uri Caine. Un evento speciale di musica e poesia dal vivo che vede tre esperienze umane e artistiche unirsi per riflettere sul filo rosso del Salone: cuori selvaggi. Un progetto ideato e proposto da Rai Radio 3 cui il Direttore del Salone del Libro Nicola Lagioia ha collaborato con entusiasmo e parteciperà alla serata, insieme al grande scrittore indiano Amitav Ghosh.

Come da tradizione, la trasmissione “Fahrenheit” sarà in diretta dallo Spazio Rai del Salone del Libro, a partire da giovedì 19 fino a domenica 22 maggio, dalle 15.00 alle 18.00. Loredana Lipperini, storica conduttrice della trasmissione, accompagnerà il pubblico e gli ascoltatori nel racconto in diretta dell’evento letterario più significativo dell’anno, con tutti i protagonisti che si avvicenderanno sul palco.

Inoltre, sempre dallo Spazio Rai – padiglione Oval, come ogni anno, ci sarà “L’idealista” in diretta alle 14.30 e poi, all’interno di “Fahrenheit!, con le incursioni musicali presentate da Valerio Corzani con ospiti molto speciali: OoopopoiooO (Valeria Sturba/Vincenzo Vasi), Dudù Kouaté, Magasin du Café e, infine, il duo composto da Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo.

Venerdì 20 maggio alle ore 13:00, in Sala Azzurra – padiglione 3, ci sarà il podcast live immersivo sulle ragioni del conflitto ucraino dell’analista geopolitico Dario Fabbri.

Tra le novità in diretta ci sarà “Fahre Off” con Susanna Tartaro che, da giovedì a sabato dalle 19.50 alle 20.05, racconterà tutto quello che succede di divertente, originale e unico fuori dal Salone. Un appuntamento dedicato alle piccole grandi cose che succedono OFF e che porterà “pezzetti di Torino” in onda.