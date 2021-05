Come e dove sarà la nuova lussuosissima casa dei Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez hanno acquistato un appartamento, ancora in costruzione, nell’esclusivo complesso residenziale milanese CityLife

Si progettano traslochi nella famiglia Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato una casa a Milano, ancora in costruzione e perciò tutta da pensare e personalizzare secondo i gusti e le esigenze della coppia e dei due figli, Leone e Vittoria. “Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme a Milano” ha raccontato ai follower l’imprenditrice, fresca di un compleanno festeggiato in Toscana con pochissimi invitati: “Nella casa in cui viviamo adesso stiamo bene, ma siamo in affitto, finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni“.

La nuova casa dei Ferragnez

Qualche tempo fa Chiara Ferragni aveva mostrato la nuova cameretta di Leone, una stanza colorata di giallo e azzurro commentatissima dai fan che avevano avuto la possibilità di visitarla seppur virtualmente. Con l’arrivo della piccola Vittoria, però, si sono resi necessari nuovi spazi che lei e il marito hanno cercato e trovato non troppo distante da quelli attuali.

L’appartamento attuale è di quasi 400 metri quadrati in un superattico delle case disegnate da Zaha Hadid, le “navi da crociera” bianche e marroni nel lato est di CityLife. In precedenza Fedez aveva un appartamento dall’altra parte dell’area, nelle case disegnate da David Libeskind. Ebbene, nella parte sud del quartiere, a fianco di piazza Giulio Cesare e di fronte a via Ambrogio Spinola, sono in costruzione alcuni edifici denominati Residenze Libeskind II, in tutto uguali all’area delle case Libeskind ma con edifici più bassi per “armonizzarsi” con le case di cent’anni fa della “vecchia” zona Fiera. Le abitazioni previste saranno 108, con consegna a metà 2022, e l’appartamento dei Ferragnez sarà proprio tra queste, la più grande e prestigiosa di tutto il complesso.

Ancora topo secret i dettagli dell’appartamento che già si immagina come un lussuoso nido d’amore dotato di ogni comfort: al momento Chiara Ferragni ha solo raccontato che dovrebbe essere pronto l’anno prossimo e di avere perciò tutto il tempo per pianificare ogni sua caratteristica.

