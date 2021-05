Barbara d’Urso fa una gaffe clamorosa a Pomeriggio 5: scoppia la polemica

Barbara d’Urso fa gli auguri a Little Tony, in diretta nello studio di Pomeriggio 5, ma l’artista è deceduto da tempo!

Puntata intensa quella di Pomeriggio 5, che segue passo passo le indagini sul caso Denis Pipitone, fornendo anche anteprime esclusive e fondamentali. Tra un argomento di attualità e l’altro, Barbara d’Urso ha fatto i suoi sentiti auguri ad un artista molto famoso nel panorama italiano, rendendosi protagonista di una clamorosa gaffe che ha alzato un polverone tra il popolo del web.

Barbara d’Urso: gaffe a Pomeriggio 5

Negli anni, Barbara d’Urso ha impreziosito gli appuntamenti quotidiani con Pomeriggio 5 grazie ad una rubrica dedicata all’attualità e alla cronaca. In questi giorni, la presentatrice partenopea segue con fervore le indagini sul caso di Denis Pipitone, accaparrando anche esclusive da urlo, come l’intervista alla giovane sospettata di essere la bambina scomparsa 17 anni da Mazzara del Vallo. Celebre ormai anche la rubrica dedicata alle faide condominiali, che appassiona i telespettatori che spesso si rivedono nei drammi dei condomini più sfortunati del Paese.

Dopo la parte di attualità, tuttavia, la d’Urso dedica sempre una fetta della puntata al gossip e alle star del momento, per permettere al pubblico di svagarsi e venire a conoscenza di qualche gossip succulento. Nell’appuntamento di ieri, giovedì 13 maggio 2021, Barbara ha dedicato uno spazio a Tony Renis che ha compiuto 83 anni. A causa dell’assonanza del nome dell’artista con quello di un altro celebre cantante, la d’Urso si è resa protagonista di una gaffe clamorosa.

Amici, oggi compie 83 anni, il grandissimo zio Little Tony … No, è Toni Denis! Auguri un abbraccio, ti voglio bene”, ha dichiarato la presentatrice rendendosi immediatamente conto dell’errore. Little Tony, infatti, è deceduto nel 2013! Nel frattempo, il popolo del web ha trovato un pretesto per attaccarla ma lei può sempre contare sul sostengo di un fan speciale: sembra, infatti, che Barbara non sia più single…

comingsoon.it