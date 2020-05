Veronica Maya torna in tv: il 1 giugno parte L’Italia che fa su Rai 2

Veronica Maya su Rai 2 col nuovo programma pomeridiano L’Italia che fa

Lunedì 1 giugno partirà il nuovo programma di Veronica Maya. La conduttrice napoletana ne aveva parlato in una recente intervista ma ora è arrivata la conferma dal sempre informato Tv Blog. L’inedito format si intitola L’Italia che fa, andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 16.20 su Rai 2.



L’Italia che fa metterà in primo piano progetti e storie di enti non profit che già prima dell’emergenza COVID-19 erano impegnati per il bene comune, in servizi diretti alle categorie fragili. In ogni puntata della trasmissione saranno presentate quattro storie di comunità locali, che coinvolgeranno il pubblico a casa, attori e beneficiari dei progetti su diversi fronti.

Come scrive Tv Blog, il programma si pone come ponte tra il pubblico e i temi trattati, con funzioni di sportello di servizio: la redazione capitanata da Veronica Maya raccoglierà segnalazioni, richieste e proposte da parte dei telespettatori che vogliono impegnarsi in prima persona, fare qualcosa di utile e concreto per la società e per l’ambiente che li circonda. L’Italia che fa è un format branded content ideato, scritto, realizzato e prodotto da Libero Produzioni Televisive in collaborazione con Rai Pubblicità.

Dopo due anni lontana dal piccolo schermo (l’ultimo programma condotto è stato Quelle brave ragazze su Rai Uno), Veronica Maya è pronta a tornare in tv nelle vesti di conduttrice (nel 2019 è stata spesso opinionista nel salotto di Barbara d’Urso). L’Italia che fa doveva, in realtà, iniziare il 25 maggio ma a causa del Covid-19 la data di partenza è slittata.





Antonella Latilla, Gossipetv.com