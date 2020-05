Taylor Mega infrange la quarantena? I fan: “Non sai rispettando le regole”

Taylor Mega armata di mascherina con filtro si è mostrata nelle storie di Instagram all’aeroporto di Milano. La destinazione finale della nota influencer è a Venezia, ma come mai ha deciso di viaggiare proprio in questo momento? Prevedendo le critiche Taylor ha voluto spiegare ai suoi follower il motivo del suo viaggio, ecco quello che è successo.

Taylor Mega stupisce i suoi follower, dopo i due mesi in quarantena la nota influencer vola a Vilano, cosa la porta a questo spostamento? Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria Taylor ha preso tutte le precauzioni del caso, già lo scorso febbraio mostrava tutta la sua preoccupazione in merito, tra le sue più grandi preoccupazioni la salute dei suoi amati nonni.

Dopo la Festa della Donna in Piazza, una scelta che ha sommerso l’influencer di critiche, Taylor Mega si è chiusa nel suo appartamento di Milano e ha scelto di non incontrarsi neanche con la sua famiglia, fatta eccezione per sua sorella che abita a pochi passi da lei e il suo fidanzato Tony Effe, il leader della Dark Polo Gand ha infatti passato la quarantena a Milano.

