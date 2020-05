Paolo Ciavarro in Sicilia per rivedere Clizia Incorvaia

Il 24 maggio finirà la quarantena e potrà riabbracciare l’amata

Come ogni edizione del ‘Grande Fratello‘ che si rispetti anche quest’anno è nata una coppia, quella formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. L’ex moglie del cantante de “Le Vibrazioni”, Francesco Sarcina, ha abbandonato il gioco prima del dovuto a causa della sua squalifica mentre il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è arrivato in finale piazzandosi secondo, alle spalle di Paola Di Benedetto.

La situazione sanitaria non ha però permesso ai due di riabbraccirsi dopo la fine dello show. Eppure ormai manca poco e non perché siano state allentate le misure ma perché Ciavarro è arrivato in Sicilia, dove si trova in quarantena.

A raccontarlo lui stesso in collegamento a “Pomeriggio Cinque”: l’ex concorrente del reality si trova in quarantena e il 24 maggio finalmente riabbraccerà l’amata.

Sul web molte le polemiche: gli spostamenti tra le regioni sono ancora sospesi e sono possibili solo per gravi motivi di lavoro o per raggiungere il proprio domicilio o residenza.

