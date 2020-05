Jasmine Carrisi innamoratissima: ecco chi è il nuovo fidanzato della figlia maggiore di Al Bano e Loredana Lecciso

La quasi 19enne appassionata sul social con Alessandro Greco. Tra poco dovrà dare la maturità, ma trova il tempo per stare con il ragazzo suo coetaneo

Jasmine Carrisi, 19 anni il prossimo 15 giugno, è innamoratissima. La figlia maggiore di Al Bano e Loredana Lecciso (il cantante e la showgirl sono genitori anche di Albano Jr., detto Bido, nato il 26 ottobre 2002) ha un nuovo fidanzato. Lui è Alessandro Greco e sul social si fa vedere dai follower appassionato insieme alla deliziosa biondina. Jasmine non ha problemi a ufficializzare il fidanzato.



Anche lei condivide con i tanti fan alcuni scatti insieme ad Alessandro. I due scherzano insieme, felici, nel vasto parco che circonda la tenuta di Cellino San Marco del cantante, dove la Carrisi vive.

Jasmine si riprende un po’ di libertà dopo la quarantena e finalmente riabbraccia il fidanzatino. Piccola star del web, super cliccata durante le dirette Instagram, in questi giorni si prepara alla maturità. Anche lei il prossimo 18 giugno tornerà a scuola per sostenere l’esame di stato. Brava nello studio, sembra che continui a coltivare la sua passione per il cinema. Pare siano molti i produttori che l’abbiano già notata per nuovi progetti.

La ragazza, che ha già debuttato da attrice a soli 17 anni in “La dama e l’ermellino”, film diretto da Lorenzo Raveggi, dopo aver concluso il suo percorso di studi pare che si trasferirà a Milano per fare l’università. E proprio a Milano le sue aspirazioni per entrare a far parte da protagonista nel mondo dello showwbiz potrebbero diventare realtà. Chissà se Alessandro rimarrà al suo fianco. Intanto i due si godono l’amore, spensierati e sereni, dopo un periodo assai complicato causa emergenza per entrambi.





Annamaria Capozzi, Gossipetv.com