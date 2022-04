Su Rai Premium Diego Dalla Palma torna con le sue “Uniche”

Prima puntata con Nina Zilli

Torna su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre), a partire da venerdì 15 aprile alle 23.15, l’appuntamento con Diego Dalla Palma e il suo “Uniche”, programma brand entertainment in prima visione, giunto alla sesta edizione.



Diego Dalla Palma incontrerà nove protagoniste del mondo dello spettacolo e della cultura. Nell’atmosfera intima creata dal conduttore in studio, le ospiti riscoprono se stesse attraverso il racconto delle loro storie. Confidenze, conversazioni sincere e appassionate per un viaggio nell’anima e nelle paure. Le protagoniste della sesta stagione di “Uniche” saranno: Nina Zilli, Cecilia Gasdia, Maddalena Crippa, Luciana Savignano, Tamara Donà, Annamaria Bernardini de Pace, Paola Concia, Oriella Dorella e Maria Rita Parsi. Diego Dalla Palma sarà accompagnato da esperti di beauty, stile e bellezza che interverranno, ispirati dalle protagoniste della serie, con preziosi consigli sull’immagine, sulla cosmesi e sulla cura di sé. La nuova stagione di “Uniche” sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay.



Al centro della prima puntata Nina Zilli, una delle più importanti e versatili cantautrici del panorama musicale italiano, nonché personaggio televisivo e conduttrice radiofonica. “Uniche” è un programma di Diego Dalla Palma, Marco Falorni e Andrea Frassoni per la regia di Stefania Vialetto realizzato da Libero Produzioni Televisive.