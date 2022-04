Rai 5 con Terza Pagina

Omaggio a Beppe Fenoglio

Il 1° marzo 1922, 100 anni fa, nasceva lo scrittore Beppe Fenoglio, cantore di una Resistenza non ortodossa, sanguigna, indelebile. Attraverso una rilettura delle sue pagine, “Terza Pagina” – il talk culturale di Rai5 condotto da Licia Troisi in onda in prima visione sabato 16 aprile alle 17.55 circa su Rai 5 – va alla ricerca dei motivi dell’attualità della Resistenza per scoprirne i protagonisti meno raccontati. Un omaggio a Beppe Fenoglio e a tutti coloro, scrittori e non, che hanno raccontato un periodo storico di fondamentale importanza.



Ospiti della puntata, Emanuele Bevilacqua, docente universitario e giornalista; Alessandro Masi, Direttore generale della Società Dante Alighieri; e Igiaba Scego, scrittrice.