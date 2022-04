Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: “Ora vogliamo una famiglia”

La coppia nata nella Casa del “Grande Fratello Vip” si confessa al settimanale “Chi”

Hanno trovato carezze e amore anche fuori dal “Grande Fratello Vip“. La coppia formata da Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, che posa per la prima volta insieme per il settimanale “Chi“, racconta il loro amore. “Sogniamo una famiglia, fin da piccola volevo diventare una mamma giovane. Amo i bambini e anche Manuel è come me”, dice la princess. “Lulù ha portato vita nella mia esistenza”, confessa Manuel.

Ma come procede la vita fuori dalla Casa più spiata d’Italia? “Dentro sei al di fuori dei problemi della vita, quando esci hai mille cose da fare e ti sei dimenticato come si fanno, ma l’intensità del rapporto con Lulù è la stessa”, dice Bortuzzo.

Per la princess è meglio adesso: “Dentro c’erano liti e discussioni che ci facevano stare in ansia, mentre stare soli o con le persone che amiamo ci rende più sereni”.

Lulù e Manuel fanno progetti di vita insieme: “Abbiamo capito che vogliamo stare insieme per sempre, abbiamo trovato l’amore della nostra vita”.