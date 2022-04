Ascolti tv, Raspelli stupisce sempre:  domenica il “cronista della gastronomia” ha doppiato il Papa

Il tema era particolarmente goloso e lui l’ ha raccontato con reale entusiasmo, facendo venire l’ acquolina in bocca (come gli ha scritto un gruppo di spettatori): Edoardo Raspelli raccontava, da “cronista della gastronomia”, una grande ghiotta curiosità: a Villasanta (in provincia di Monza) le cosce di maiale venivano cotte e farcite di lardo di Arnad, unico lardo al mondo ad avere la DOP, la Denominazione d’Origine Protetta.

L’ idea di creare l'”Arnadcotto” è stata dell’azienda valdostana Arnad Le Vieux di Alessandro Mentasti e Raffaele Ferrari.

Raspelli l’ha raccontato per la prima volta a Melaverde, su Canale 5, il 25 marzo del 2012. Dieci anni dopo, in replica domenica 10 aprile, a mezzogiorno, il racconto di Raspelli ha avuto ascolti enormi: 1.774.000 spettatori ed il 16.5 % di share.

Edoardo Raspelli ha praticamente doppiato il Papa: su Canale 5 la Messa delle Palme è stata infatti seguita da 970.000 spettatori con uno share dell’11,67% .A tutto questo si aggiungono gli ottimi risultati della prima serie (la seconda è in preparazione) del programma ideato e prodotto da Fabrizio Berlincioni L’ITALIA CHE MI PIACE…IN VIAGGIO CON RASPELLI (su Canale Italia, Canale Europa, Samsung TV, Amazon Tv, Telecity7Gold…). Per Raspelli, la via per il successo è ancora lunga. Peccato che Canale 5 ci faccia dono della presenza del cronista della gastronomia in replica, ci piacerebbe vedere Raspelli in altri progetti, in nuovi contesti che possono portare ascolti. I dati parlano chiaro: la gente ama Raspelli, lo segue, aspetta le sue trasmissioni e gli è fedele pure in replica. Il giornalista si conferma, così, unicum della tv italiana.