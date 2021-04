Stasera Family Food Fight, la finale. Tutte le anticipazioni

Per le famiglie in gara è arrivato il momento tanto atteso, la finalissima. I Dall’Argine dall’Emilia-Romagna, i Vannucchi dalla Toscana, gli Autelitano dalla Calabria, e ovviamente la giuria, ti aspettano su Sky Uno, giovedì 15 aprile alle 21.15.

Per la sfida finale – attesa giovedì 15 aprile su Sky e NOW – i giudici Lidia e Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo hanno organizzato due prove difficilissime, e le famiglie dovranno mostrarsi più agguerrite che mai per arrivare al traguardo e vincere. E’ arrivato il momento tanto atteso, la finalissima, e i Dall’Argine dall’Emilia-Romagna, i Vannucchi dalla Toscana e gli Autelitano dalla Calabria sono i nuclei familiari che, prova dopo prova, hanno conquistato un posto tra le tre migliori famiglie di ristoratori in Italia. Solo uno tra loro però guadagnerà il titolo e il montepremi di 100 mila euro in palio al termine di questa stagione del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky.



Appena arrivati alle loro postazioni, i concorrenti troveranno quattro scatole numerate al cui interno sono stati suddivisi gli ingredienti utili alla realizzazione di un piatto. Il caposquadra comincerà subito a cucinare, gli altri componenti lo raggiungeranno uno alla volta ogni dieci minuti. Per tutti, protagonista del piatto sarà la quaglia, che dovrà essere valorizzata con il supporto e le competenze di tutti e quattro i membri delle famiglie. Chi riuscirà ad assemblare al meglio il piatto accederà alla prova decisiva, la creazione di un menù completo in quattro portate, dall’antipasto al dolce. Supportati dai loro cari e dalle altre famiglie in gara in questa stagione, ora chiamate a fare il tifo per i propri favoriti, i finalisti avranno un’ora e 45 minuti per realizzare il menù più convincente della loro vita, che stabilirà il vincitore di questa edizione di Family Food Fight.

