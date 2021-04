Natalie Portman protagonista de “I giorni dell’abbandono” di Elena Ferrante

Anche Hollywood ha messo in cantiere un film basato sul best-seller di Elena Ferrante “I giorni dell’abbandono”. A oltre 15 anni dalla versione italiana, diretta da Roberto Faenza e interpretata da Margherita Buy, sarà infatti il premio Oscar Natalie Portaman a calarsi nei panni della protagonista, moglie e madre di due figli, che viene lasciata per una donna più giovane.

Il film, attualmente in pre-produzione, è scritto e diretto da Maggie Betts e ruota attorno a Tess, una donna che ha abbandonato i propri sogni per una vita familiare stabile. Quando il marito la lascia con i due figli, per scappare con una donna più giovane, la sua vita va in frantumi. Adattato dall’omonimo romanzo della misteriosa Elena Ferrante, “I giorni dell’abbandono” è viaggio crudo nella mente di una donna in crisi, che si deve confrontare con il significato della maternità e dell’identità femminile.

A produrre la pellicola anche la MountainA Films della stessa Portman, mentre la stessa Ferrante figura come produttrice esecutiva.

Tgcom24