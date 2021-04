laF (Sky 135): Gran finale di “Gentleman Jack-Nessuna mi ha mai detto di no”- Venerdì 16 aprile alle ore 21.10 in prima tv assoluta

In attesa della seconda stagione, termina il primo capitolo della serie evento che racconta la straordinaria vita di Anne Lister. La sceneggiatrice Sally Wainwright racconta l’importanza e il fascino di girare a Shibden Hall, la casa originale della nota diarista

Venerdì 16 aprile su la F (Sky 135) alle ore 21.10 gran finale della serie evento “Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no”, coprodotta da BBC One e HBO, che racconta la vita straordinaria, pubblica e privata, di Anne Lister , proprietaria terriera, imprenditrice, alpinista, diarista e protagonista del primo matrimonio tra due donne nella storia del Regno Unito. In questi ultimi due episodi della serie, ambientata nel 1832 ad Halifax e basata sui diari originali della Lister, Anne( Suranne Jones), dopo la rottura con Ann Walker (Sophie Rundle), decide di partire per un viaggio, non prima, però, di avviare i lavori del pozzo della miniera e di avere un confronto con Cristopher Rawson (Vincent Franklin). Anne arriva a Copenaghen, dove riscuote un grande successo in società fino a essere presentata alla regina. In Scozia la salute di Ann non sembra migliorare e il capitano Sutherland (Derek Riddell) la trattiene con la speranza di convincerla a sposare suo cugino. Lister torna a Shibden Hall a causa del peggioramento della salute della zia e lì ha un incontro inatteso. Attualmente, si sta girando la seconda stagione , sempre all’interno di Shibden Hall , la dimora storica a un miglio dal centro di Halifax (New Yorkshire), dove Anne Lister ha vissuto. La costruzione risale al 1420 mentre divenne proprietà della famiglia Lister dal 1615 al 1926; Anne ne divenne unica proprietaria nel 1836 con la morte della zia ma iniziò a prendersene carico già dal 1926, dando impulso a nuove modifiche degli interni e degli esterni. Nel 1933 dietro un pannello a muro di Shibden furono scoperti i 26 volumi dei suoi diari , aggiunti nel 2011 al programma dell’UNESCO Memoria del mondo. Dopo essere stata donata alla Halifax Corporation, dal 1934 la casa divenne un museo . A seguito della messa in onda della serie, seguita da 6 milioni di inglesi, le visite dei turisti si sono più che triplicate . Shibden Hall si trova in un parco con un bosco di 32 ettari, che ha vinto il Green Heritage Award . Al suo interno, c’è un lago navigabile, sentieri pedonali, un’area giochi e un museo del folklore all’interno di un fienile del XVII secolo. Oltre che per Gentleman Jack , Shibden è stata anche il set del film “ Peterloo ” nel 2018. “ C’è un’atmosfera straordinaria a Shibden, è una casa unica ”. Così la sceneggiatrice premio BAFTA Sally Wainwright , anche produttrice esecutiva e in parte regista della serie. “ Sono cresciuta ad Halifax, quindi sono sempre stata a conoscenza di Shibden Hall, è un posto che ho sempre visitato da bambina negli anni ‘70 ma non ero mai venuta a conoscenza di Anne Lister, almeno fino agli anni ’90. Ho sempre percepito una connessione con Shibden, è il posto più sublime del pianeta Terra (…).

Questo non è l’adattamento di un romanzo, è l’adattamento di una vita e la possibilità di filmare nel luogo in cui Anne ha vissuto ha contribuito enormemente e ha sicuramente aiutato psicologicamente le riprese, sentire che eri dove tutto questo è accaduto ”. L’appuntamento con il gran finale di “ Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no ” è per venerdì 16 aprile in esclusiva su la F (Sky 135) per il ciclo “ Classici in TV ” e tutti gli 8 episodi sono disponibili On Demand su Sky, su Sky Go e su Now .